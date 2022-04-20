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Світові ціни на пшеницю знову "залихоманило": що відбувається

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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20 квітня, 10:59
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Пшениця стає все дорожчою і не культивується там, де особливо потрібна
Пшениця знову дорожчає: у чому причина
Пшениця знову дорожчає: у чому причина / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні спровокувала зростання цін не тільки основні продукти харчування всередині країни. У світі продовжує зростати вартість пшениці.

Про це пише видання Agrotrend.

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Наприклад, у США лише за вівторок, 19 квітня, пшениця подорожчала ціни на 1,75-2,76% через несприятливу для посівів погоду. За даними NASS USDA, станом на 17 квітня ярою пшеницею в країні засіяно 8% площ порівняно з 18% минулого року та 9% у середньому за 5 років.

Кількість посівів озимої пшениці у хорошому чи відмінному стані за тиждень зменшилася на 2% – до 30%, хоча у 2021 році таких було 53%. Західні штати США вже три тижні страждають від недостатньої кількості опадів, тому стан посівів погіршується.

Експорт пшениці

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За даними аналітиків, експорт зерна за тиждень (з 8 по 14 квітня) становив 432 тис т, а всього в сезоні досяг 18,067 млн ​​т порівняно з 22 млн т на цю дату минулого року.

Тим часом травневі пшеничні ф'ючерси у США зросли:

  • на 8,82 $/т до 411,7 $/т на м'яку зимову SRW-пшеницю в Чикаго;
  • на 11,39 $/т до 435,4 $/т на тверду озиму HRW-пшеницю в Канзас-Сіті;
  • на 11,21 $/т до 431,7 $/т на твердий яр HRS-пшеницю в Міннеаполісі;
  • на 1$/т до 390,75$/т на чорноморську пшеницю у Чикаго.

Триває експорт зерна з Росії, незважаючи на санкції, накладені на країну за війну в Україні. Все тому, що російська дуже дешева, тому на неї серйозний попит.

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Агентство ІКАР зазначає, що ціни на російську пшеницю з протеїном 12,5% з постачанням у травні з портів Чорного моря становлять 370$/т FOB, тоді як на європейську та американську виросли до 400-430$/т FOB. Це дозволило Росії протягом тижня збільшити експорт пшениці із 400 до 630 тис т.

Занепад української економіки

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, падіння економіки України у 2022 році становитиме приблизно 35%.

"І навіть якщо війна скоро закінчиться, загибель людей, знищення фізичного капіталу та втеча громадян серйозно перешкоджатимуть економічній діяльності на багато років уперед. Для України всі прогнози на 2022–2027 роки, крім реального ВВП, опущені через надзвичайно високий рівень невизначеності. Реальний ВВП прогнозується до 2022 року", – йдеться у звіті МВФ.

Раніше ми розбиралися, що залишиться від економіки України після війни , і писали, що у Росії вже почалося "економічне диво – Лист звичайного паперу тепер коштує більше, ніж акція Ощадбанку.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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