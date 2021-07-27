Мировые цены на кофе достигли рекорда, как и цены на сахар в Украине – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

"Газпром" выкупает предлагаемые Киевом твердые мощности. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, REUTERS/Vasily Fedosenko

"Газпром" отказался покупать мощности для транзита газа через Украину, цены на автогаз стремятся к предельным, прибыль "Нафтогаза" за первый квартал может оказаться "нарисованной", цены на сахар необоснованно резко взлетели, а стоимость кофе в мире достигла семилетнего рекорда.

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Рассказываем самое главное о деньгах за сегодня – 27 июля.

Россия отказалась от мощностей для транзита газа через Украину

Российский "Газпром" все же отказался покупать дополнительную прерываемую транзитную мощность. По данным системы бронирования Regional Booking Platform, Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины выставлял на аукцион 63,7 млн куб. м прерываемой транзитной мощности на июль (в сутки). Однако это предложение оказалось полностью невостребованным. "Газпром" выкупает предлагаемые Киевом твердые мощности, но ни разу не бронировал прерываемые.

"Газпром" не захотел бронировать дополнительные мощности ГТС / Фото: Getty Images, AFP

Автогаз продолжает расти в цене

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На украинском рынке горючего обозначились два тренда: бензин и дизтопливо медленно дешевеют, сжиженный автогаз быстро дорожает, устанавливая новые ценовые рекорды. Снижению стоимости топлива способствует регулирование правительством цен на бензин и ДТ, а росту – отсутствие регулирования цен на автогаз.

На АЗС подорожал автогаз. Фото: коллаж "Сегодня"

"Нафтогаз Украины" ждет серьезный международный аудит

Прибыль, которую показал "Нафтогаз Украины" в первом квартале 2021 года, может оказаться результатом спекуляций с финансовой отчетностью. Точные показатели работы компании станут известны только после международного аудита и не исключено, что в этом случае "Нафтогаз" покажет убыток, а не прибыль. В интервью РБК-Украина глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что 105 млрд гривен убытка для государства могли превратиться в "нарисованную прибыль" в отчетности из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, "чтобы получить как можно быстрее бонус, а отражение убытков перенести на потом".

Реклама Юрий Витренко и Андрей Коболев / Фото: Сегодня, "Нафтогаз Украины", vitrenkolibrary.com

В тренде Доллар и евро упали еще ниже – курс валют НБУ

Необоснованный взлет цен на сахар

Цены на "белый продукт" в Украине снова резко поднялись: за килограмм потребитель должен выложить больше доллара. Производители сетуют на плохой урожай, который ударил по объемам производства, а эксперты называют такой скачок стоимости необоснованным. В течение многих лет цена на сахар была стабильной. Периодически стоимость белого золота даже падала: с 15 грн в 2016 году до 14 грн в 2019.

Сначала в 2021 году сахар подорожал на 50%, а позже еще на 25%. Для второго скачка цены не было причин, говорят эксперты. Несмотря на неудавшийся урожай прошлой осенью, дефицита сахара нет. По словам экономиста Олега Пендзина, на складах предприятий этот продукт находится в достаточном количестве. Мол, это чистая рыночная спекуляция.

Это очень похоже на картельный сговор, считает эксперт. Антимонопольный комитет уже возбудил дело против нескольких крупных предприятий-производителей. И все основания для этого есть.

Реклама Сахар оказался "золотым" / Фото: Pixabay

Цена на кофе достигла семилетнего максимума

Цена на кофе сорта арабика выросла на фоне сокращения поставок из-за аномальных погодных условий в Бразилии. Эта страна – крупнейший в мире производитель и экспортер кофе. В этом году в Бразилии начались аномальные заморозки, а перед тем страна пережила год сильнейшей засухи и лесных пожаров.

Аналогичные погодные условия последний раз наблюдались почти сто лет назад, пишет Trading Economics.

Эксперты опасаются, что резкое падение температур в трех основных кофепроизводящих регионах (штаты Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс) может привести к провальному урожаю кофе в следующем году. Перебои с поставками в Колумбию и Вьетнам – это два других крупных производителя – не добавляют оптимизма.