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"Газпром" отказался покупать мощности для транзита газа через Украину

27 июля 2021 13:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Российская компания не откликнулась на предложение "Оператора газотранспортной системы Украины" на аукционе

"Газпром" не захотел бронировать дополнительные мощности ГТС

"Газпром" не захотел бронировать дополнительные мощности ГТС / Фото: Getty Images, AFP

Российский "Газпром", который недавно забронировал все дополнительные твердые транзитные мощности Украины на август, все же отказался покупать дополнительную прерываемую транзитную мощность.

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Об этом свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform.

"Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" выставлял на аукцион 63,7 млн куб. м прерываемой транзитной мощности на июль (в сутки), они оказались полностью невостребованными. "Газпром" выкупает предлагаемые Киевом твердые мощности, но ни разу не бронировал прерываемые.

Глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон считает такое поведение "Газпрома" шантажом Европы, ведь около 80% мощностей, которые выставляются на аукционы – именно прерываемые. При этом потребление газа в Европе растет, а вместе с тем растут и цены на газ.

Макогон уверен, что цель шантажа – "выбить" выгодные России условия запуска газопровода "Северный поток – 2". Сейчас у "трубы" могут возникнуть проблемы с сертификацией в ЕС.

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Ранее гендиректор "Оператора ГТС" заявлял, что в случае достройки российского трубопровода "Северный поток – 2" Украина в целом потеряет 5-6 млрд долларов. Впрочем, он заверил, что этот ущерб не станет смертельным для страны.

Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":

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