"Газпром" відмовився купувати потужності для транзиту газу через Україну

Російська компанія не відгукнулася на пропозицію "Оператора газотранспортної системи України" на аукціоні

"Газпром" не захотів бронювати додаткові потужності ГТС / Фото: Getty Images, AFP

Російський "Газпром", який нещодавно забронював всі додаткові тверді транзитні потужності України на серпень, все ж відмовився купувати додаткову переривчасту транзитну потужність.

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Про це свідчать дані системи бронювання Regional Booking Platform.

"Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" виставляв на аукціон 63,7 млн куб. м переривчастої транзитної потужності на липень (на добу), вони виявилися повністю незатребуваними. "Газпром" викуповує пропоновані Києвом тверді потужності, але жодного разу не бронював переривчасті.

Голова "Оператора ГТС" Сергій Макогон вважає таку поведінку "Газпрому" шантажем Європи, адже близько 80% потужностей, які виставляються на аукціони – саме переривчасті. При цьому споживання газу в Європі зростає, а разом з тим зростають і ціни на газ.

Макогон впевнений, що мета шантажу – "вибити" вигідні Росії умови запуску газопроводу "Північний потік – 2". Зараз у "труби" можуть виникнути проблеми з сертифікацією в ЄС.

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Раніше гендиректор "Оператора ГТС" заявляв, що в разі добудови російського трубопроводу "Північний потік – 2" Україна загалом втратить 5-6 млрд доларів. Втім, він запевнив, що ці збитки не стануть смертельними для країни.

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":