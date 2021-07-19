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Россия передумала. "Газпром" решил увеличить транзит газа через Украину

19 июля 2021 16:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Российский газовый монополист выкупил все дополнительные мощности украинской ГТС на август на фоне дефицита газа в Европе

"Газпром" забронировал все твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август. Коллаж: "Сегодня"

"Газпром" забронировал все твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август. Коллаж: "Сегодня"

После того, как российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, чтобы шантажировать Европу на тему запуска газопровода "Северный поток – 2", компания забронировала все твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август, которые были предложены.

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Об этом свидетельствуют результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform, передает "Интерфакс".

Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн. Вероятно, что из-за этого уже 27 июля может состояться новый аукцион на прерываемые мощности.

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Как объяснили в "Газпроме", они отказались от бронирования мощностей в связи с плановым профилактически ремонтом двух транзитных газопроводов "Северный поток" и "Ямал-Европа".

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В июне "Газпром" выкупил 15 млн куб. м. сутки дополнительных мощностей, так объем прокачки газа "Газпромом" через украинскую ГТС в прошлом месяце составил 124 куб. м. сутки – полностью забронированный объем.

К слову, на прошедшей неделе на европейском и украинском рынке цены упали. Так, на краткосрочном и долгосрочном рынке цена природного газа 18 июля составила 13 900 гривень.

Ранее гендиректор "Оператора ГТС" заявлял, что в случае достройки российского трубопровода "Северный поток – 2" Украина в целом потеряет 5-6 млрд долларов. Впрочем, он заверил, что этот ущерб не станет смертельным для страны.

Напомним, также Россия отказалась бронировать мощности ГТС Украины на 2022 год.

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