Світові ціни на каву досягли рекорду, як і ціни на цукор в Україні – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

"Газпром" купує пропоновані Києвом тверді потужності. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, REUTERS/Vasily Fedosenko

"Газпром" відмовився купувати потужності для транзиту газу через Україну, ціни на автогаз прагнуть до граничних, прибуток "Нафтогазу" за перший квартал може виявитися "намальованою", ціни на цукор необґрунтовано різко злетіли, а вартість кави в світі досягла семирічного рекорду.

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Розповідаємо найголовніше про гроші за сьогодні – 27 липня.

Росія відмовилася від потужностей для транзиту газу через Україну

Російський "Газпром" все ж відмовився купувати додаткову перервану транзитну потужність. За даними системи бронювання Regional Booking Platform Оператор газотранспортної системи (ГТС) України виставляв на аукціон 63,7 млн куб. м перерваної транзитної потужності на липень (на добу). Однак ця пропозиція виявилося повністю незатребуваним. "Газпром" викуповує пропоновані Києвом тверді потужності, але жодного разу не бронював перерваної.

"Газпром" не захотів бронювати додаткові потужності ГТС / Фото: Getty Images, AFP

Автогаз продовжує рости в ціні

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На українському ринку пального позначилися два тренди: бензин і дизпальне повільно дешевшають, скраплений автогаз швидко дорожчає, встановлюючи нові цінові рекорди. Зниженню вартості палива сприяє регулювання урядом цін на бензин і ДТ, а зростання – відсутність регулювання цін на автогаз.

На АЗС подорожчал автогаз. Фото: колаж "Сьогодні"

"Нафтогаз України" чекає серйозний міжнародний аудит

Прибуток, яку показав "Нафтогаз України" в першому кварталі 2021 року, може виявитися результатом спекуляцій із фінансовою звітністю. Точні показники роботи компанії стануть відомі тільки після міжнародного аудиту і не виключено, що в цьому випадку "Нафтогаз" покаже збиток, а не прибуток. В інтерв'ю РБК-Україна глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що 105 млрд гривень збитку для держави могли перетворитися на "намальований прибуток" у звітності через бажання менеджменту розповісти про прибуток і показати нібито хороший результат, "щоб отримати якомога швидше бонус, а відображення збитків перенести на потім".

Реклама Юрій Вітренко й Андрій Коболєв / Фото: Сьогодні, "Нафтогаз Украины", vitrenkolibrary.com

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Необгрунтований зліт цін на цукор

Ціни на "білий продукт" в Україні знову різко піднялися: за кілограм споживач повинен викласти більше долара. Виробники нарікають на поганий урожай, який вдарив по обсягах виробництва, а експерти називають такий стрибок вартості необґрунтованим. Протягом багатьох років ціна на цукор була стабільною. Періодично вартість білого золота навіть падала: з 15 грн в 2016 році до 14 грн в 2019-му.

Спочатку в 2021 році цукор подорожчав на 50%, а пізніше ще на 25%. Для другого стрибка ціни не було причин, кажуть експерти. Незважаючи на невдалий врожай минулої осені, дефіциту цукру немає. За словами економіста Олега Пендзина, на складах підприємств цей продукт розміщений у достатній кількості. Мовляв, це чиста ринкова спекуляція.

Це дуже схоже на картельну змову, вважає експерт. Антимонопольний комітет вже порушив справу проти кількох великих підприємств-виробників. І всі підстави для цього є.

Реклама Цукор виявився "золотим" / Фото: Pixabay

Ціна на каву досягла семирічного максимуму

Ціна на каву сорту арабіка виросла на тлі скорочення поставок через аномальні погодні умови в Бразилії. Ця країна – найбільший у світі виробник і експортер кави. Цьогоріч у Бразилії почалися аномальні заморозки, а перед тим країна пережила рік найсильнішої посухи і лісових пожеж.

Аналогічні погодні умови востаннє спостерігалися майже сто років тому, пише Trading Economics.

Експерти побоюються, що різке падіння температур у трьох основних регіонах вирощування кави (штати Парана, Сан-Паулу і Мінас-Жерайс) може привести до провального врожаю кави наступного року. Перебої з поставками в Колумбію і В'єтнам – це два інших великих виробники – не додають оптимізму.