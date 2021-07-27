Рынок топлива: цены на автогаз стремятся к предельным

Эксперты говорят о потенциале роста еще на гривню за литр

/ Фото: Сегодня

На украинском рынке горючего обозначились два тренда: бензин и дизтопливо медленно дешевеют, сжиженный автогаз быстро дорожает, устанавливая новые ценовые рекорды. Снижению стоимости топлива способствует регулирование правительством цен на бензин и ДТ, а росту – отсутствие регулирования цен на автогаз.

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О том, что будет с ценами на этой неделе, рассказали наши эксперты: аналитик "Консалтинговой группы "А-95" Игорь Егозаров, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Кабмин 22 июля опубликовал новые предельные рекомендованные цены на бензины и ДТ, которые впервые за 2,5 месяца с дня их введения оказались ниже предыдущих. Цена бензина, кроме премиального, теперь не может превышать 31,64 грн/л (-23 коп.), цена ДТ – 29,65 грн (-35 коп.). Это привело к небольшому удешевлению бензина А-95 (в среднем на 5 коп./л) и ДТ (на 10 коп./л). А вот А-92 подорожал на 1 коп./л, так как ряд сетей эконом-сегмента продолжили поднимать цены, не достигавшие предельных. В итоге средняя цена А-92 не изменилась, либо выросла на 1-10 коп./л в 16 областях, где цены были ниже средних, и в Киеве.

Самое большое снижение цен зафиксировано в Кировоградской области – на 17 коп/л ДТ.

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Темпы подорожания автогаза ускорились вдвое, в среднем до 72 коп./л. Самый большой рост – в Черниговской области, где газ долгое время был самый дешевый: сразу на 1,05 грн/л (до 16,76 грн/л). Меньше всего газ подорожал на Луганщине (+39 коп./л). В большинстве регионов цены выросли на 60-80 коп./л.

Самые высокие цены на все виды нефтепродуктов в Луганской области: А-92 здесь стоит 30,77 грн/л, А-95 – 31,78 грн/л, ДТ – 29,62 грн/л, автогаз – 17 грн/л.

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: А-92 стоит 28,26 грн/л, А-95 – 29,23 грн/л, на ДТ– в Николаевской и Закарпатской областях: 27,80 грн/л. Самый дешевый автогаз теперь в Харьковской области – 16,46 грн/л.

Разброс цен уменьшился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 8,9% (2,51 грн/л), было 9,2%, по А-95 – 8,7% (2,55 грн/л), было 9,2%, по дизелю – 6,5% (1,82 грн/л), было 6,8%, по автогазу – 3,3% (0,54 грн/л), было 6,5%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

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Средняя цена по Украине – 29,27 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,20 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,39 грн/л

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Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 16,72 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что цены на бензин и ДТ могли бы снизиться больше, если бы не угроза его дефицита, которая привела к повышению цен в опте и сокращению предложения.

По словам Геннадия Рябцева, совпали три неблагоприятных фактора: "Укртатнафта" по непонятным причинам сократила отгрузку горючего, в Беларуси затянулся ремонт Мозырского НПЗ, из-за чего оптовики имевшие запасы, решили их придержать до выяснения ситуации.

"Но это совпадение, надеюсь, кратковременно, – уточнил Геннадий Рябцев. – Ожидаю, что на следующей неделе поставки топлива вернутся к обычным объемам".

Игорь Егозаров уточнил, что заметнее всего на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании снизили цену на ДТ на 35 коп./л, до 29,25 грн/л, на А-95 – на 23 коп./л, до 31,64 грн/л. SOCAR снизил цену цену бензинов на 13-23 коп./л. В сети UPG все виды топлива подешевели на 30 коп./л: А-92 — до 29,80 грн/л, А-95 — до 30,80 грн/л, ДТ — до 27,20 грн/л. KLO, Shell, "БРСМ-Нафта" и Motto снизили цены на ДТ пределах 8-30 коп./л. Но у "Prime", "Фактор" и "Кворум" топливо подорожало на 10-20 коп./л.

С газом картина противоположная. За неделю средняя цена повысилась на 1 грн/л, до 16,72 грн/л. На АЗС OKKО и WOG газ подорожал на 50 коп./л и 60 коп./л, до 17,49 грн/л и 17,38 грн/л соответственно. Автогаз на SOCAR подорожал на 1 грн/л, до 17,48 грн/л.

Сеть АЗС "Приват" повысила цены на 1,47 грн/л, до 16,29 грн/л. На станциях сети AMIC газ подорожал на 97 коп./л, до 16,34 грн/л, у "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал на 84 и 83 коп./л, до 16,61 до грн/л и 16,41 грн/л. KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 75 коп./л и 87 коп./л, до 16,94 грн/л и 15,85 грн/л.

Артем Куюн разъяснил, почему так взлетели цены на автогаз.

"Наблюдается пик потребления автогаза в Восточной Европе, откуда Украина импортирует газ, плюс задержки с поставкой российского ресурса, чего раньше не было, – говорит Артем Куюн. – Средняя цена газа в рознице – 16,72 грн/л – рекордная для Украины. С начала июля розничные цены выросли на 1,35 грн/л, или 9%, оптовые партии за неполный месяц подорожали на 4 580 грн/т, до 28 200 грн/ (+16%)".

Это, по словам Артема Куюна, означает, что газ может дорожать и дальше.

Эксперт также продостерег: на фоне дефицита продолжаются поставки в Украину нефтехимического сырья, используемого для блендинга с товарным автогазом. За 18 дней июля некоторые сети-дискаунтеры импортировали более 1100 т бутан-бутиленовой фракции и изобутана. Такой дешевый, но "грязный" газ опасен для двигателей автомобилей.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов касательно бензина и дизтоплива расходятся.

Рябцев говорит, что ситуация на рынке неопределенная, нельзя утверждать, что поставки бензина и ДТ быстро нормализуются в полном объеме.

"Если оптовые поставки до конца недели возобновятся, то роста цен в рознице из-за кратковременного подорожания в опте не будет. Не возобновятся – цены пойдут вверх", – говорит Геннадий Рябцев.

Игорь Егозаров уверен: никакого движения цен по бензину и ДТ до конца нынешней недели ожидать не стоит. В августе внутренний рынок развернет тренд вслед за мировым и перейдет к снижению. Потенциал немалый: ажиотажная составляющая составляет 1-1,1 грн/л.

А вот автогаз будет дорожать, хотя и не так быстро, как на прошлой неделе, прогнозирует Артем Куюн. По его расчетам, потенциал роста составляет около 1 грн/л.

"До конца недели цены на газ могут еще повыситься в пределах 50 коп./л", – уточнил эксперт.

То есть, средняя цена может превысить 17 грн за литр. Это уже предел, так как при дальнейшем росте цен на газ и удешевлении бензина, экономия (с учетом более высокого расхода газа) становится близкой к нулевой.

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