Ринок пального: ціни на автогаз прагнуть до граничних

Експерти говорять про потенціал зростання ще на гривню за літр

/ Фото: Сьогодні

На українському ринку пального позначилися два тренди: бензин і дизпаливо повільно дешевшають, скраплений автогаз швидко дорожчає , встановлюючи нові цінові рекорди. Зниженню вартості пального сприяє регулювання урядом цін на бензин і ДТ, а зростання – відсутність регулювання цін на автогаз.

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Про те, що буде з цінами на цьому тижні, розповіли наші експерти: аналітик "Консалтингової групи" А-95 "Ігор Єгозаров, заступник директора Науково-технічного центру" Психея "Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Кабмін 22 липня опублікував нові граничні рекомендовані ціни на бензини і ДП , які вперше за 2,5 місяці з дня їх введення виявилися нижчими за попередні. Ціна бензину, крім преміального, тепер не може перевищувати 31,64 грн / л (-23 коп.), Ціна ДП – 29,65 грн (-35 коп.). Це призвело до невеликого здешевлення бензину А-95 (в середньому на 5 коп. / л) і ДП (на 10 коп. / а). А ось А-92 подорожчав на 1 коп. / л, бо ряд мереж економ-сегмента продовжили піднімати ціни, що не досягали граничних. В результаті середня ціна А-92 не змінилася, або зросла на 1-10 коп. / л в 16 областях, де ціни були нижчими за середні, і в Києві.

Найбільше зниження цін зафіксоване в Кіровоградській області – на 17 коп / л ДП.

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Темпи подорожчання автогазу прискорилися вдвічі, в середньому до 72 коп. / л. Найбільше зростання – в Чернігівській області, де газ довгий час був найдешевший: відразу на 1,05 грн / л (до 16,76 грн / л). Найменше газ подорожчав на Луганщині (+39 коп. / л). У більшості регіонів ціни зросли на 60-80 коп. / л.

Найвищі ціни на всі види нафтопродуктів в Луганській області: А-92 тут коштує 30,77 грн / л, А-95 – 31,78 грн / л, ДП – 29,62 грн / л, автогаз – 17 грн / л.

Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: А-92 коштує 28,26 грн / л, А-95 – 29,23 грн / л, на ДП – в Миколаївській і Закарпатській областях: 27,80 грн / л. Найдешевший автогаз тепер в Харківській області – 16,46 грн / л.

Розкид цін зменшився за всіма видами пального. По А-92 розкид становить 8,9% (2,51 грн / л), було 9,2%, по А-95 – 8,7% (2,55 грн / л), було 9,2%, по дизелю – 6,5% (1,82 грн / л), було 6,8%, по автогазу – 3,3% (0,54 грн / л), було 6,5%.

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

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Середня ціна по Україні – 29,27 грн / л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,20 грн / л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,39 грн / л

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Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 16,72 грн / л

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що ціни на бензин і ДП могли б знизитися більше, якби не загроза дефіциту, яка призвела до підвищення цін в опті і скорочення пропозиції.

За словами Геннадія Рябцева, збіглися три несприятливих фактори: "Укртатнафта" з незрозумілих причин скоротила відвантаження пального, в Білорусі затягнувся ремонт Мозирського НПЗ, через що оптовики, які мали запаси, вирішили їх притримати до з'ясування ситуації.

"Але цей збіг, сподіваюся, короткочасний, – уточнив Геннадій Рябцев. – Очікую, що на наступному тижні поставки пального повернуться до звичайних обсягів".

Ігор Єгозаров уточнив, що найпомітніше на зміну граничних цін відреагували мережі ОККО і WOG. Обидві компанії знизили ціну на ДТ на 35 коп. / л, до 29,25 грн / л, на А-95 – на 23 коп. / л, до 31,64 грн / л. SOCAR знизив ціну ціну бензинів на 13-23 коп. / л. У мережі UPG всі види пального подешевшали на 30 коп. / л: А-92 – до 29,80 грн / л, А-95 – до 30,80 грн / л, ДТ – до 27,20 грн / л. KLO, Shell, "БРСМ-Нафта" і Motto знизили ціни на ДТ межах 8-30 коп. / л. Але у "Prime", "Фактор" та "Кворум" паливо подорожчало на 10-20 коп. /л.

З газом картина протилежна. За тиждень середня ціна підвищилася на 1 грн / л, до 16,72 грн / л. На АЗС OKKО і WOG газ подорожчав на 50 коп. / л і 60 коп. / л, до 17,49 грн / л і 17,38 грн / л відповідно. Автогаз на SOCAR подорожчав на 1 грн / л, до 17,48 грн / л.

Мережа АЗС "Приват" підвищила ціни на 1,47 грн / л, до 16,29 грн / л. На станціях мережі AMIC газ подорожчав на 97 коп. / л, до 16,34 грн / л, у "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав на 84 і 83 коп. / л, до 16,61 до грн / л і 16, 41 грн / л. KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 75 коп. / л і 87 коп. / Л, до 16,94 грн / л і 15,85 грн / л.

Артем Куюн роз'яснив, чому так злетіли ціни на автогаз.

"Спостерігається пік споживання автогазу в Східній Європі, звідки Україна імпортує газ, плюс затримки з постачанням російського ресурсу, чого раніше не було, – каже Артем Куюн. – Середня ціна газу в роздробі – 16,72 грн / л – рекордна для України. З початку липня роздрібні ціни виросли на 1,35 грн / л, або 9%, оптові партії за неповний місяць подорожчали на 4 580 грн / т, до 28 200 грн / (+ 16%) ".

Це, за словами Артема Куюна, означає, що газ може дорожчати і далі.

Експерт також застеріг: на тлі дефіциту тривають поставки в Україну нафтохімічної сировини, що використовується для блендінгу з товарним автогазом. За 18 днів липня деякі мережі-дискаунтери імпортували понад 1100 т бутан-бутиленовой фракції і ізобутану. Такий дешевий, але "брудний" газ небезпечний для двигунів автомобілів.

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів щодо бензину і дизпального розходяться.

Рябцев говорить, що ситуація на ринку невизначена, не можна стверджувати, що поставки бензину і ДП швидко нормалізуються в повному обсязі.

"Якщо оптові поставки до кінця тижня відновляться, то зростання цін в роздробі через короткочасне подорожчання в опті не буде. Не відновляться – ціни підуть вгору ", – говорить Геннадій Рябцев.

Ігор Єгозаров впевнений: ніякого руху цін по бензину і ДП до кінця нинішнього тижня очікувати не варто. У серпні внутрішній ринок розгорне тренд слідом за світовим і перейде до зниження. Потенціал чималий: ажіотажна складова становить 1-1,1 грн / л.

А ось автогаз буде дорожчати, хоча і не так швидко, як на минулому тижні, прогнозує Артем Куюн. За його розрахунками, потенціал зростання становить близько 1 грн / л.

"До кінця тижня ціни на газ можуть ще підвищитися в межах 50 коп. /л", – уточнив експерт.

Тобто, середня ціна може перевищити 17 грн за літр. Це вже межа, адже при подальшому зростанні цін на газ і здешевлення бензину, економія (з урахуванням більш високої витрати газу) стає близькою до нульової.

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