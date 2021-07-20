Ринок пального: автогаз стрімко дорожчає, ціни б'ють рекорди

Експерти говорять про можливе підвищення вартості на гривню за літр

В Україні почав дорожчати скраплений автомобільний газ – ціни за тиждень виросли на 60 коп./л, і експерти говорять, що це далеко не межа. Зате майже зупинилися ціни на бензин і дизпальне.

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Про те, що буде з цінами на цьому тижні, розповіли наші експерти: аналітик "Консалтингової групи "А-95" Ігор Єгозаров, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

За минулий тиждень бензин А-92 в середньому подорожчав на 6 коп./л, А-95 – на коп./л, ДП – на 8 коп./л. В областях зростання цін було нерівномірним: від 1-2 коп./л до 20 коп./л і більше. Найбільше зростання цін зафіксоване в Луганській області: 36 коп./л – А-95 (до 31,83 коп./л).

Найвищі ціни на всі види нафтопродуктів знову в Луганській області: А-92 тут коштує 30,77 грн/л, А-95 – 31,83 грн/л, ДП – 29,69 грн/л, автогаз – 16,61 грн/л.

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Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: А-92 коштує 28,19 грн/л, А-95 – 29,16 грн/л, на ДП і автогаз – в Миколаївській – 27,80 і 15,60 грн/л відповідно.

Автогаз дорожчав набагато швидше, ніж бензини і ДП. Ціни на нього виросли мінімум на 30 коп./л в Миколаївській області до максимального подорожчання на 79 коп./л в Луганській області. У більшості регіонів газ подорожчав на 50-60 коп./л.

Розкид цін збільшився за всіма видами палива. За А-92 розкид становить 9,2% (2,58 грн/л), було 8,4%, за А-95 – 9,2% (2,67 грн/л), було 8,5%, по дизелю – 6,8% (1,89 грн/л), було 6,2%, по автогазу – 6,5% (1,01 грн/л), було 5,5%.

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,26 грн/л

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Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,25 грн/л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,49 грн/л

Ціни на LPG

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Середня ціна по Україні – 16,00 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

Геннадій Рябцев говорить, що зникає головна причина зростання цін на бензини і ДП – дорога нафта. Ціни на неї не тільки не підвищуються, а й поступово йдуть вниз. За його словами, ціни на нафту впали на понад три долари за барель, після того, як ОПЕК+ подолала внутрішні розбіжності і погодилася збільшити видобуток. Зараз нафтУ продають по 71 дол./барель. Нагадаємо, на початку липня було майже 76 дол./барель.

Кабмін оголосив нові рекомендовані ціни в роздробі. З урахуванням граничних торговельних націнок, максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС на кінець липня не повинна перевищувати 31,87 грн/л, на дизпальне – 29,60 грн/л.

Як повідомив нам Ігор Єгозаров, середня ціна в країні бензину А-92 склала 29,26 грн/л, бензин А-95 подорожчав до 30,25 грн/л, дизпальне – до 28,49 грн/л.

"Дискаунтери підтягувалися слідом за великими мережами, але основний ринок весь тиждень ціни не міняв, тому подорожчання виявилося невеликим, в межах 10-12 коп./л", – додав Ігор Єгозаров.

Набагато більш напружена ситуація склалася на ринку скрапленого газу. Артем Куюн говорить, що за 16-19 липня середня ціна газу в мережах АЗС підвищилася на 28 коп./л, до 16,00 грн/л.

"В останній раз такої позначки вартість ресурсу сягала в листопаді 2018 року – 16,03 грн/л, – зазначив Артем Куюн. – При цьому ціна газу в мережах преміум-сегмента побила рекорд за всю історію спостереження. Так, ОККО виставила на стелу 17,49 грн/т, SOCAR – 17,48 грн/л, WOG – 17,28 грн/л".

KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 50 і 60 коп./л, до 16,69 і 15,58 грн/л. Газ на "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав у середньому на 18 і 23 коп./л, до 16,03 до грн/л і 15,81 грн/л. У мережі Shell за вихідні ціна виросла на 30 коп./л – до 15,87 грн/л. Такі мережі, як AMIC, Prime, "Паралель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргазвидобування", Marshal тощо, підняли ціни на 10-80 коп./л.

За словами Артема Куюна, зростання ціни на скраплений газ спостерігається по всій Європі.

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів щодо бензину і дизпального оптимістичні: ціни на них повинні на цьому тижні зупинитися.

"Немає підстав, щоб роздрібні ціни на бензин і ДП цьому тижні помітно підвищувалися, – говорить Геннадій Рябцев. – Можливі невеликі коректування вгору в окремих регіональних мережах, де вартість нижча від середньоринкової. В опті на кордоні ціни не тільки стабілізувалися, але і намічається тренд на їх зниження. Інерція "дорогої нафти" закінчилася, тобто пальне з нафти по 75 і вище доларів за барель вже продае, і тепер на зарубіжний ринок надходить більше дешеве пальне. Буде цікаво, як відреагує ринок, якщо нові розраховані Кабміном ціни виявляться нижче попередніх. Поки вони було тільки вище, і трейдери охоче слідували рекомендаціям уряду".

З ним згоден і Ігор Єгозаров. Він прогнозує, що ніякого руху цін по бензину і ДП до кінця тижня не варто очікувати.

Невтішний прогноз за цінами на газ дав Артем Куюн. Він очікує подорожчання за тиждень ще на 30-40 коп./л, разом за два тижні на гривню або майже на 7%, що досить помітно для гаманців економних водіїв.

Основним фактором подорожчання Артем Куюн назвав підвищення оптових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів. Він уточнив, що з початку липня оптова ціна газу зросла на 3 000 грн/т, що еквівалентно 1,6 грн/л в роздробі. За той же період роздрібні мережі продемонстрували подорожчання на 70-90 коп./л.

"Про критичний дефіцит мова поки не йде, проте запаси в сховищах вичерпуються, а поставки імпортного ресурсу затримуються", – сказав Артем Куюн.

Експерт прогнозує, що напруженість на українському ринку триватиме ще один-півтори тижні.

Дефіцит газу призвів до того, що його стали активно підробляти. Експерти звернулися до нового міністра МВС Дениса Монастирського з проханням активніше включитися в боротьбу з тіньовим ринком пального. Чим небезпечний для автомобілів неякісний газ, дивіться в сюжеті.