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Уряд перерахував ціну на бензин на кінець липня за формулою "Роттердам+"

18 липня 2021 17:02

Ірина Ненько Ірина Ненько

Формула базується на котируваннях палива в порту Роттердам плюс транспортування в Україну і націнка АЗС

Автозаправка

Автозаправка / Фото: Сьогодні

Міністерство економіки України перерахувало граничну ціну на бензин і дизельне паливо на підставі формули "Роттердам+". Про це йдеться в повідомленні відомства, пише "Главком".

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Гранична ціна перерахована на підставі формули з прив'язкою до котирувань бензину в портах Роттердам-Амстердам-Антверпен плюс 27 дол./т на транспортування палива в Україну та 5-7 грн/л торгової націнки на АЗС.

Отже, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС на кінець липня не має перевищувати 31,87 грн/літр, на дизпаливо – 29,60 грн/л.

Як повідомлялося, на період дії карантину уряд постановою від 14 травня 2021 р. встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище 7 грн/літр, бензину – не вище 5 грн/літр.

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Середня вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а також витрат 27 доларів/тонна на логістичне та інше забезпечення, відповідно до зовнішньоекономічних договорів.

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"Бензинова" формула є ідентичною із формулою на вугілля "Роттердам+", яка діяла із 2016 по 2019 рік. Обидві вони базуються на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні.

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