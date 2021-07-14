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Україна задумала заборонити ввезення авто на бензині та дизелі – вже є проєкт

14 липня 2021 15:19

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Міністерство інфраструктури показало проєкт закону, в якому йдеться про поступову заборону на ввезення авто з ДВС

/ Фото: Алексей Филипов, Сьогодні

В Україні, де електромобілі набувають все більшої популярності, планують поступово заборонити ввезення і першу державну реєстрацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) – як бензинових, так і дизельних. Пропонується заборонити:

  • з 1 січня 2027 роки для б/в автомобілів з дизельними руховими внутрішнього згоряння;
  • з 1 січня 2030 роки для нових авто на дизелі, а також для б/в і нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.
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Така ініціатива міститься в проект закону, який оприлюднило Міністерство інфраструктури. Документ поки не схвалений Кабінетом міністрів і не зареєстрований у Верховній Раді.

"Заборона не поширюватиметься на автомобілі Збройних Сил України та інших військових формувань, автомобілі використовуваних фермерськими господарствами з метою їх використання за межами автомобільних доріг загального користування при веденні фермерського господарства і автомобілі, які купуються у спадок, а також на автомобілі виготовлені до 1 січня 1981 року", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

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У Мінінфраструктури пояснили, що цей проєкт закону – частина зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Крім того, того документ відповідає директиві ЄС "Про просування чистих і енергоефективних транспортних засобів".

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Нагадаємо, раніше для популяризації електричних авто в Україні ввели митні пільги. Так, вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за кіловат/годину. Отже, навіть для автомобілів з потужними акумуляторами сума мита коливається від 20 до 100 євро.

Про що ще говорять в Україні та світі 14 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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