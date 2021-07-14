Украина задумала запретить ввоз авто на бензине и дизеле – уже есть проект

Министерство инфраструктуры показало проект закона, в котором говорится о постепенном запрете на ввоз авто с ДВС

/ Фото: Алексей Филипов, Сегодня

В Украине, где электромобили приобретают все большую популярность, планируют постепенно запретить ввоз и первую государственную регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) – как бензиновых, так и дизельных. Предлагается запретить:

с 1 января 2027 года для б/у автомобилей с дизельными двигательными внутреннего сгорания;

с 1 января 2030 года для новых авто на дизеле, а также для б/у и новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

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Такая инициатива содержится в проекте закона, который обнародовало Министерство инфраструктуры. Документ пока не одобрен Кабинетом министров и не зарегистрирован в Верховной Раде.

"Запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, автомобили используемых фермерскими хозяйствами с целью их использования за пределами автомобильных дорог общего пользования при ведении фермерского хозяйства и автомобили, которые приобретаются по наследству, а также на автомобили изготовленные до 1 января 1981 года", – говорится в пояснительной записке к документу.

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В Мининфраструктуры объяснили, что этот проект закона – часть обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, того документ соответствует директиве ЕС "О продвижения чистых и энергоэффективных транспортных средств".

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Напомним, ранее для популяризации электрических авто в Украине ввели таможенные льготы. Так, стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за киловатт/час. Таким образом, даже для автомобилей с мощными аккумуляторами сумма пошлины колеблется от 20 до 100 евро.

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