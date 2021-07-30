Новые тарифы на газ и сюрпризы от доллара – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Эксперты спрогнозировали курс доллара. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Столкновение поезда и грузовика привело к задержке рейсов "Укрзализныци", Украина обжалует сертификацию "Северного потока – 2", безработица в 2021 году снизится, газоснабжающие компании опубликовали августовские ценники, доллар может сильно подскочить или очень упасть.

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Сайт "Сегодня" собрал самые главные экономические новости пятницы, 30 июля.

ДТП поезда и грузовика задержали рейсы "Укрзализныци"

В Украине из-за ДТП на железной дороге в Полтавской области существенно задержались четыре поезда. Авария произошла около трех часов ночи на регулируемом переезде возле станции Решетиловка. В результате в больницу госпитализировали дежурную по железнодорожному переезду.

В семь утра движение на этом участке восстановили. Однако несколько поездов все же задержались: Новоалексеевка – Львов (на 3 часа), Хмельницкий – Лисичанск (на 50 минут), Лисичанск – Ужгород (на 40 минут), Львов – Мариуполь (на 40 минут). В УЗ отметили, что полноценное движение возле станции Решетиловка восстановят до 31 июля. Все поезда в и из Харькова будут идти по парной колее с незначительным отклонением от графика.

Реклама Ряд рейсов задерживаются из-за аварии / Фото: Сегодня

Украина обжалует сертификацию "Северного потока – 2"

Работу российского газопровода "Северный поток – 2" могут сертифицировать в Европейском Союзе уже в 2021 году. Однако такое решение планируют оспорить Украина и Польша – страны, которые активнее всего выступают против "Северного потока – 2". Обжалование не остановит запуск проекта, но может привести к введению ограничений на использование газопровода.

О таком пессимистичном сценарии рассказал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в эфире Радио НВ. По оптимистичному сценарию, "газопровод никогда не заработает", считает Макогон.

Украина и Польша выступят против сертификации газопровода / Фото: "Нафтогаз Украины", Reuters/Anton Vaganov

Безработных в Украине станет меньше

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Безработица в Украине в 2021 году снизится до 9,1%, хотя в начале года она составляла 10,5% – это самый высокий показатель с 2017 года. А уже в 2022 году безработица приблизится к "естественному уровню" 8,5%. Так называется уровень безработицы, при котором все, кто хочет работать и ищет работу, в конечном счете ее находят. При этом зарплаты в 2021 году вырастут. Такие прогнозы содержатся в обновленном инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

Безработица снижается / Фото: Сегодня, kiev.vgorode.ua

Поставщики газа обнародовали тарифы

Газоснабжающие компании опубликовали августовские ценники на "голубое топливо". Базовые годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее месячных. Согласно информации, как и три предыдущих месяца, в августе годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Реклама Цены на газ – годовое предложение. Графика: "ГазПравда"

Каким будет курс доллара в августе

Вопреки прогнозам многих экономистов, курс доллара в июле все же преодолел отметку в 27 грн в сторону понижения. И пока ничто не говорит о том, что тенденция в ближайшее время может измениться. Сайт "Сегодня" расспросил экспертов, каким будет курс доллара в августе и какие факторы будут на него влиять.

Эксперты сходятся во мнении, что по крайней мере в начале августа укрепление гривни продолжится, и доллар еще будет дешеветь некоторое время. Однако существует и альтернативный сценарий.





Курс доллара в июле 2021 года. Данные НБУ. Скан с сайта Нацбанка.

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