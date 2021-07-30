Безработных в Украине станет меньше, а зарплаты вырастут – НБУ

Безработица снижается / Фото: Сегодня, kiev.vgorode.ua

Безработица в Украине в 2021 году снизится до 9,1%, хотя в начале года она составляла 10,5% – это самый высокий показатель с 2017 года. А уже в 2022 году безработица приблизится к "естественному уровню" 8,5%. Так называется уровень безработицы, при котором все, кто хочет работать и ищет работу, в конечном счете ее находят. При этом зарплаты в 2021 году вырастут.

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Такие прогнозы содержатся в обновленном инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

Главной причин падения безработицы в Нацбанке называют оживление экономики. Оно же, про прогнозам регулятора, привет к увеличению доходов:

вырастут социальные стандарты;

реальная зарплата повысится на 8,7%% в 2021 году и на 3,9% в 2022-м.

Подсчеты по методике МОТ

Методика подсчета Международной организации труда учитывает процент безработных среди экономически активного населения (15-72 года), а не только тех, кто стоит на учете в центре занятости. То есть по этой методике безработных получается больше.

Сайт "Сегодня" узнал у экспертов, как изменится уровень безработицы в третьем квартале по методике МОТ. Цифры несколько отличаются, но тенденция та же – безработица будет снижаться.

"Уровень безработицы ожидается 9,2-9,4%. Его снижению поспособствует увеличение занятости в корпоративном секторе на фоне восстановления экономики и рост предложений на рынке сезонной занятости", – говорит глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

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Напомним, также в Украине выросли зарплаты. По крайне мере, по данным официальной статистики. Так, в июне-2021 средняя зарплата повысилась до 14 313 грн. По сравнению с прошлым месяцев показатель увеличился на 6%, а за год (против июня-2020) – на 23,6%.

А журналисты "Сегодня" ранее разбирались, какие есть сезонные работы и сколько там можно заработать:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине