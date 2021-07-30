Из-за ДТП поезда и грузовика задерживаются шесть рейсов "Укрзализныци" – список

Ряд рейсов задерживаются из-за аварии / Фото: Сегодня
В Украине из-за ДТП на железной дороге в Полтавской области шесть поездов отстают в графике. В результате аварии госпитализировали работницу "Укрзализныци".
Об этом сообщили в "Укрзализныце".
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Отмечается, что около трех часов ночи на регулируемом переезде возле станции Решетиловка грузовой трейлер столкнулся с поездом. В больницу госпитализировали дежурную по железнодорожному переезду.
В семь утра движение на этом участке восстановили.
Какие поезда опаздывают:
- № 85 Новоалексеевка – Львов (задержка 3 часа 40 минут);
- № 17 Харьков – Ужгород (задержка 1 час 50 минут);
- № 10 Мариуполь – Киев (задержка 1 час 40 минут);
- № 38 Запорожье – Киев (задержка 1 час 15 минут);
- № 41 Днепр – Трускавец (задержка 1 час 10 минут);
- № 11 Новоалексеевка – Киев (задержка 1 час 10 минут).
Ранее мы сообщали, что 26 июля в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала "Укрзализныця".
Также напомним, недавно УЗ восстановила курсирование электропоездов на Донбассе.
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