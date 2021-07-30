Из-за ДТП поезда и грузовика задерживаются шесть рейсов "Укрзализныци" – список

Движение на участке в районе аварии восстановили только в семь утра, поэтому ряд рейсов опаздывает

Ряд рейсов задерживаются из-за аварии / Фото: Сегодня

В Украине из-за ДТП на железной дороге в Полтавской области шесть поездов отстают в графике. В результате аварии госпитализировали работницу "Укрзализныци".

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Об этом сообщили в "Укрзализныце".

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Отмечается, что около трех часов ночи на регулируемом переезде возле станции Решетиловка грузовой трейлер столкнулся с поездом. В больницу госпитализировали дежурную по железнодорожному переезду.

В семь утра движение на этом участке восстановили.

Какие поезда опаздывают:

№ 85 Новоалексеевка – Львов (задержка 3 часа 40 минут);

№ 17 Харьков – Ужгород (задержка 1 час 50 минут);

№ 10 Мариуполь – Киев (задержка 1 час 40 минут);

№ 38 Запорожье – Киев (задержка 1 час 15 минут);

№ 41 Днепр – Трускавец (задержка 1 час 10 минут);

№ 11 Новоалексеевка – Киев (задержка 1 час 10 минут).

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Ранее мы сообщали, что 26 июля в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала "Укрзализныця".

Также напомним, недавно УЗ восстановила курсирование электропоездов на Донбассе.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в последнем выпуске "Сегодня":

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности