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"Укрзализныця" запустила 8 дополнительных электричек: расписание

26 июля 2021 10:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Поезда будут ходить только в будние дни, предупредили в компании-перевозчике

УЗ запустила дополнительные электрички

УЗ запустила дополнительные электрички / Фото: Galnet, Михаил Кульгейко

С сегодняшнего дня, 26 июля, в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала "Укрзализныця" (УЗ). Поезда будут ходить каждый будний день, на выходных рейсов не планируется. Речь идет об электропоездах в Яготин и Барышевку и из них.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ. Компания обнародовала и точное расписание восьми дополнительных электричек:

  • № 6831 Яготин – Киев (Дарница): отправление 4:23 – прибытие 6:16.
  • № 6832 Киев (Дарница) – Барышевка: отправление 6:35 – прибытие 7:19.
  • № 6833 Барышевка – Киев-Волынский: отправление 7:43 – прибытие 9:23.
  • № 6814 Киев-Волынский – Барышевка: отправление 14:38 – прибытие 16:29.
  • № 6835 Барышевка – Киев (платформа Северная): отправление 16:44 – прибытие 18:08.
  • № 6834 Киев (платформа Северная) – Барышевка: отправление 18:18 – прибытие 19:51.
  • № 6837 Барышевка – Киев (платформа Северная): отправление 20:03 – прибытие 21:17.
  • № 6836 Киев (платформа Северная) – Яготин: отправление 21:27 – прибытие 23:45.

Напомним, недавно УЗ восстановила курсирование электропоездов на Донбассе. Также с 16 июля начали курсировать две пары пригородных ускоренных поездов, которые связали Одессу с Белгород-Днестровским

Кроме того, "Укрзализныця" завершила капитальный ремонт семи пассажирских вагонов. Уже с этой недели они пополнят состав пассажирского поезда "Интерсити" № 738/737, который курсирует по маршруту Киев – Запорожье.

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А о том, сколько в Украине пассажирских вагонов без кондиционеров и почему их до сих пор выпускают в рейсы, узнавали новости "Сегодня":

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