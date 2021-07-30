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Через ДТП поїзда і вантажівки затримуються вісім рейсів "Укрзалізниці" – список (оновлено)

30 липня 2021 9:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Рух на ділянці в районі аварії відновили тільки о сьомій ранку, тому ряд рейсів спізнюється

Ряд рейсов задерживаются из-за аварии

Ряд рейсов задерживаются из-за аварии / Фото: Сьогодні

В Україні через ДТП на залізниці в Полтавській області вісім поїздів відстають у графіку. Унаслідок аварії госпіталізували працівницю "Укрзалізниці".

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Про це повідомили в "Укрзалізниці".

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Зазначається, що близько третьої години ночі на регульованому переїзді біля станції Решетилівка вантажний трейлер зіткнувся з поїздом. До лікарні госпіталізували чергову по залізничному переїзду.

О сьомій ранку рух на цій ділянці відновили.

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Які поїзди спізнюються:

  • №85 Новоолексіївка – Львів (затримка 3 години 50 хвилин);
  • №10 Маріуполь – Київ (2 години 20 хвилин);
  • №126 Київ – Костянтинівка (2 години)
  • №17 Харків – Ужгород (2 години)
  • №11 Новоолексіївка – Київ (2 години)
  • №138 Хмельницький – Лисичанськ (1 година 30 хвилин);
  • №41 Дніпро – Трускавець (1 година)
  • №58 Одеса – Ковель (1 година).
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Раніше ми повідомляли, що 26 липня в Києві почали курсувати додаткові приміські електрички, запуск яких раніше анонсувала "Укрзалізниця".

Також нагадаємо, нещодавно УЗ відновила курсування електропоїздів на Донбасі.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться в останньому випуску "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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