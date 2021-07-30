Без иностранных инвесторов и кредита МВФ – каким будет курс доллара в августе

Долго ли курс продержится на отметках ниже 27 грн

Доллар стабилизируется / Фото: Сегодня, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Вопреки прогнозам многих экономистов, курс доллара в июле все же преодолел отметку в 27 грн в сторону понижения. И пока ничто не говорит о том, что тенденция в ближайшее время может измениться.

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Сайт "Сегодня" расспросил экспертов, каким будет курс доллара в августе и какие факторы будут на него влиять.

Минус полтора процента за месяц

Вторую половину года гривня начала с отметки 27,23 грн/долл. А в течение нескольких дней ослабела до 27,41 грн. Однако после этого начался тренд на укрепление курса украинской валюты, который оказался довольно стабильным и продолжительным. В середине месяца доллар еще пытался сопротивляться. Курс снижался медленно, наблюдались скачки в обе стороны по 5-10 копеек. Однако с 25 июля курс резко пошел вниз, и за последнюю неделю месяца гривня отвоевала у доллара сразу 30 копеек (27,19 – 26,89 грн/доллар).

Курс доллара в июле 2021 года. Данные НБУ. Скан с сайта Нацбанка.

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При этом вклад иностранных инвесторов в укрепление гривни был минимальным. Их интерес к ОВГЗ в последнее время заметно упал. В июле покупалось гораздо меньше облигаций, чем выставлялось на торги. За весь месяц их было продано меньше чем на 20 млрд грн.

НБУ практически не вмешивался в ситуацию на рынке. Если в июне регулятор еще пытался как-то сдерживать ревальвацию гривни, выкупив на межбанке 680 млн долл., то в июле его влияние было, скорее, символическим. За весь месяц НБУ скупил чуть больше 50 млн долл.

Прогноз на август: тенденция сохранится?

Эксперты сходятся во мнении, что по крайней мере в начале августа укрепление гривни продолжится, и доллар еще будет дешеветь некоторое время.

"Высокие цены на зерновые побуждают аграриев продавать больше урожая сейчас, не дожидаясь осени и зимы. Поэтому уже сейчас мы видим большие объемы продаж валюты на рынке, даже без новых инвестиций нерезидентов в ОВГЗ. Это добавляет поддержки курсу гривни. Поэтому в августе мы будем наблюдать сохранение этой тенденции, которая усилится еще и квартальными налоговыми платежами в середине месяца", – прогнозирует старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. Фото: Facebook

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Он считает очень вероятным, что в августе курс гривни будет колебаться преимущественно в пределах коридора 26,5-27 грн/долл. Но ближе к сентябрю уже приблизится к 27 грн.

"Однако, если нерезиденты вернутся на рынок с новыми инвестициями в гривневые облигации, курс может усилиться до 26,5 грн за доллар и даже ниже", – считает Тарас Котович.

Экономический эксперт Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ", также склоняется к тому, что в августе гривня продолжит укрепляться.

"Долларовый поток в Украину усиливается. Благоприятные для нашей экономики мировые цены на экспортную продукцию (руда, черные металлы, агропродукция), растущие переводы работников, ожидаемый рекордный урожай... Даже фактический отказ МВФ предоставить очередной транш ~ 700 млн долларов до сентября – перестал беспокоить игроков валютного рынка… Гривна быстро укрепляется. Нацбанк не захотел удерживать курс доллара выше знаковой отметки 27 грн. Сегодня на межбанке уже 26,85 грн/долл", – констатирует эксперт.

Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ" / Фото: Facebook

Он считает, что в ближайшие месяцы курс доллара будет колебаться в диапазоне 26,5 – 27,5 грн за доллар. При этом в основном он будет находиться ближе к нижней границе коридора.

"Против более существенного усиления гривни будет играть Минфин (так упадут доходы бюджета) и традиционно влиятельные экспортеры", – считает Тарас Козак.

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А вот руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний не исключает, что в недалеком будущем тренд может измениться на противоположный.

"Украинская валюта получила новый импульс к росту в конце июля, невзирая на периоды нервозности мировых рынков и развитие роста долларом. Импульс роста в гривне обновился после повышения ключевой ставки НБУ на 50 пунктов, до 8% в конце прошлой недели. В результате евро опустился до 32 (минимум за 12 месяцев), а доллар соскользнул ниже 27 (к уровням месячной давности). Однако усиливаются опасения, что рынки могут оказаться вблизи поворотной точки, которая определит тренд валютного рынка на последующие месяцы. Пока рынкам удается нащупывать причины для покупок в виде сильных квартальных отчетностей компаний и высоких ожиданий от экономики, которая на пике формы. Но большей частью сила покупателей базируется на ожиданиях, что инфляция – временное явление, а ФРС не будет спешить со сворачиванием поддержки. Если же в ближайшие дни или недели мы услышим от ФРС о сворачивании мер поддержки, на рынках может запуститься полноценная коррекция, и валютный рынок устремится в сторону доллара. В этом случае укрепление гривны может прерваться, быстро отправив ее в область 28 грн за доллар и 33 грн за евро", – прогнозирует Владимир Позний.

Экономический эксперт Владимир Позний

Он считает именно такой сценарий наиболее вероятным. Однако допускает, что может сработать и альтернативный.

"Альтернативный сценарий – это дальнейшее развитие тенденций прошлых месяцев на аккуратный рост гривни с тягой рынков в керри-трейд (игру на разнице процентных ставок). В этом случае USD/UAH снизится к 26,5 грн, а EUR/UAH – к 31,4 грн", – прогнозирует он.

Как сообщал ранее сайт "Сегодня", НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2021 год.

Также мы писали о том, что украинская гривня недооценена на 57,7%. Судя по "индексу БигМака", курс сегодня должен составлять 11,5 грн за доллар.