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Украина обжалует сертификацию "Северного потока – 2": что это даст

30 июля 2021 10:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В "Операторе ГТС Украины" рассматривают пессимистичный сценарий развития ситуации с российским газопроводом

Украина и Польша выступят против сертификации газопровода

Украина и Польша выступят против сертификации газопровода / Фото: "Нафтогаз Украины", Reuters/Anton Vaganov

Работу российского газопровода "Северный поток – 2" могут сертифицировать в Европейском Союзе уже в 2021 году. Однако такое решение планируют оспорить Украина и Польша – страны, которые активнее всего выступают против "Северного потока – 2". Обжалование не остановит запуск проекта, но может привести к введению ограничений на использование газопровода.

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О таком пессимистичном сценарии рассказал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в эфире Радио НВ. По оптимистичному сценарию, "газопровод никогда не заработает", считает Макогон.

"Это (сертификация "Северного потока – 2". – Ред.) будет мгновенно обжаловано Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование – 50% и так далее", – сказал Макогон.

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Планы России

  • Строители "Северного потока – 2" уверены, что работы на газопроводе завершатся в августе. Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода. До завершения второй нитки, как заявляют в России, остается порядка 70 км.
  • По расчетам РФ, еще около 2-3 месяцев понадобится на тесты и сертификацию. То есть газ по "Северному потоку – 2" хотят пустить уже в 2021 году.
  • В целом "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

Напомним, в конце июля США и Германия достигли соглашения о запуске "Северному потоку – 2". Эти договоренности не устроили Украину и Польшу.

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