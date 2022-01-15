Конкурент АТБ заходит на наш рынок: почему Lidl выбрал именно Украину

Украина всегда привлекала иностранных инвесторов своим географическим положением

Lidl выходит на украинский рынок / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина как рынок имеет огромный потенциал благодаря своему географическому размещению (особенно для европейских бизнесов), большой численности населения и относительно низкому уровню конкуренции.

Об этом в блоге на сайте сети SPAR написал Роман Корсак, генеральный директор инвестиционной группы VolWest Group.

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Однако существуют и риски вести бизнес в Украине. Имеется в виду коррупция и недостаточная защита имущества.

"В последние годы Украина активно оздоравливает и развивает свою экономику, работает над законодательством и инфраструктурой. Все эти действия повышают доверие инвесторов к Украине, делают рынок не только интересным, но и более безопасным и более цивилизованным", — пишет Роман Корсак.

Украинский рынок в последнее время заполонили мощные европейские бренды. Это является признаком того, что наше государство становится частью европейского рынка.

Именно эти факторы, по мнению Корсака, заставили Lidl обратить внимание на Украину сегодня.

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Десять преимуществ Lidl

Немецкие супермаркеты Lidl, которые могут составить серьезную конкуренцию украинским АТБ, предлагают покупателям товары хорошего качества и низкие цены.

Lidl удается привлекать новых клиентов, ибо там:

есть небольшая площади супермаркетов. Площадь магазинов составляет около 2000 кв;

собственная пекарня;

никаких корзин, только тележки;

низкие цены;

товары в оригинальных коробках;

ценники на верхней полке;

ограниченные по времени предложения. Речь идет о проходах со "специальными предложениями" с ограниченным количеством разных товаров по привлекательным ценам. Такие товары обозначены ярко-оранжевыми ценниками.

лимитированное количество продуктов;

ограниченный выбор средств гигиены. Более того, они все собственные бренды Lidl;

нет больших холодильников открытого типа. Большинство мясных продуктов находится в стеклянных шкафах, с одной стороны – красное мясо, с другой – белое.

Ранее мы рассказывали, где может появиться первый супермаркет Lidl. И это не столица!

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Напомним, что американка Су-Джит Лин составила свой ТОП-7 продуктов из Lidl, который собрался на украинский рынок и может составить конкуренцию АТБ, советует попробовать их каждому.