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Конкурент АТБ заходить на наш ринок: чому Lidl вибрав саме Україну

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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15 січня, 10:00
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Україна завжди вабила іноземних інвесторів своїм географічним розташуванням
Lidl виходить на український ринок
Lidl виходить на український ринок / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна як ринок має величезний потенціал завдяки своєму географічному розміщенню (особливо для європейських бізнесів), великій чисельності населення та відносно низькому рівню конкуренції.

Про це у блозі на сайті мережі SPAR написав Роман Корсак, генеральний директор інвестиційної групи VolWest Group.

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Проте є також ризики вести бізнес в Україні. Мається на увазі корупція та недостатній захист майна.

"Останніми роками Україна активно оздоровлює і розвиває свою економіку, працює над законодавством та інфраструктурою. Ці всі дії підвищують довіру інвесторів до України, роблять ринок не тільки цікавим, але й безпечнішим і більш цивілізованим", — пише Роман Корсак.

Український ринок останнім часом заполонили потужні європейські бренди. Це є ознакою того, що наша держава стає частиною європейського ринку.

Саме ці чинники, на думку Корсака, зацікавили Lidl звернути увагу на Україну саме сьогодні.

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Десять переваг Lidl

Німецькі супермаркети Lidl, які можуть скласти серйозну конкуренцію українським АТБ, пропонують покупцям товари гарної якості та за низькими цінами.

Lidl вдається залучати нових клієнтів завдяки:

  • невеликій площі супермаркетів. Площа магазинів становить близько 2000 кв;
  • власна пекарня;
  • жодних кошиків, тільки візки;
  • низькі ціни;
  • товари в оригінальних коробках;
  • цінники на верхній полиці;
  • обмежені за часом пропозиції. Йдеться про проходи зі "спеціальними пропозиціями" з обмеженою кількістю різних товарів за привабливими цінами. Такі товари позначені яскраво-жовтогарячими цінниками.
  • лімітована кількість продуктів;
  • обмежений вибір засобів гігієни. Ба більше, вони всі власних брендів Lidl;
  • немає великих холодильників відкритого типу. Більшість м'ясних продуктів перебуває у скляних шафах, з одного боку – червоне м'ясо, з іншого – біле.

Раніше ми розповідали, де може з'явитися перший супермаркет Lidl. І це не у столиці!

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Нагадаємо, що американка Су-Джит Лін склала свій ТОП-7 продуктів з Lidl, який зібрався на український ринок і може скласти конкуренцію АТБ, та радить спробувати їх кожному.

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