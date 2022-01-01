Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🤖 Техника будущего 🇺🇦 Что думает Украина? 🎙 Слушаем звуки зимы 🎄 Что изменится с 1 января
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Конкурент АТБ нацелился на Украину: десять преимуществ Lidl

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 января, 16:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Lidl стремится не продавать как можно больше известных брендов, а удерживать цены ниже, чем у конкурентов
Около 90% продукции Lidl производится под брендом самой сети супермаркетов
Около 90% продукции Lidl производится под брендом самой сети супермаркетов / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкие супермаркеты Lidl, которые могут составить серьезную конкуренцию украинским АТБ, предлагают покупателям товары хорошего качества и по низким ценам.

Британская Cambridge News выяснила за счет чего Lidl удается привлекать все новых клиентов.

Реклама

Небольшая площадь супермаркетов

Площадь магазинов составляет около 2000 квадратных метров. За счет меньшей, чем у конкурентов, площади Lidl экономит время и деньги. А покупатели предпочитают эти магазины, поскольку там нет бесчисленных полок и проходов. Им не нужно долго искать товар, все компактно размещено.

Собственная пекарня

Десять лет назад, в январе 2012 года, в каждом магазине Lidl появилась собственная пекарня. Она размещена при входе в магазин. Она не только привлекает покупателей приятными запахами, а и помогает сети сэкономить на поставках свежего хлеба, а также сразу же пополнять запасы выпечки.

Никаких корзин

Во многих супермаркетах покупателям предлагают тележки для покупок или удобные для быстрых покупок корзины.

Реклама

В Lidl же нет альтернативы. Только тележки. Это упрощает процесс покупок, а во время Covid-19 тележка позволяет довольно легко держаться на расстоянии от других покупателей. Кроме того, в тележку больше товара помещается.

Низкие цены

Lidl может контролировать производственные расходы, а также сокращать затраты на поставки на продукцию, поскольку около 90% товаров производится под брендом самой сети супермаркетов. Таким образом удается установить цену ниже, чем у конкурентов и при этом, еще и прибыль получить.

Также, сеть заключает выгодные сделки с крупными производителями. Таким образом, на полках можно увидеть по выгодным ценам товары Heinz, Uncle Bens и другие.

Реклама

Товары в оригинальных коробках

Пополнять запас товаров проще, поскольку большинство продуктов Lidl в торговом зале размещены в тех же коробках, в которых были доставлены.

В то же время, на фоне других магазинов, Lidl порой напоминает склад. Но за счет приятных цен покупатели предпочитают супермаркеты немецкой сети.

Ценники на верхней полке

В Lidl ценники размещают на верхней полке, но не обязательно над самим продуктом. Это непривычно для украинцев, поскольку у нас ценники размещают внизу, под товаром.

Таким образом, при выборе товара необходимо следить за ценников, поскольку зачастую низкая и заманчивая цена может относиться к другому товару.

Ограниченные по времени предложения

Речь идет о проходах со "специальными предложениями" с ограниченным количеством различных товаров по привлекательным ценам. Такие товары помечены ярко-оранжевыми ценниками.

Среди таких предложений можно по доступным ценам найти одежду, обувь, кухонную утварь, оборудование для фитнеса и множество других полезных предметов.

Лимитированное количество продуктов

Продукты питания, также, предлагают в ограниченном количестве. Это могут быть сыр, соки, макаронные изделия и другие товары. Это асортимент часто меняется. Речь идет не о "обычных товарах" с полок, их достаточно в супермаркетах.

Ограниченный запас средств гигиены

В Lidl ограниченный выбор средств гигиены. Больше того, они все собственных брендов Lidl. Но, для повседневных нужд можно найти хороший вариант. Например, зубную пасту, зубные щетки, гель для душа и другие предметы первой необходимости.

Особые холодильники для мяса

В Lidl нет больших холодильников открытого типа. Большинство мясных продуктов находится в стеклянных шкафах, с одной стороны – красное мясо, с другой – белое. Это в некотором роде облегчает покупателю выбор и помогает ориентироваться в ассортименте.

Ранее мы рассказывали, где может появится первый супермаркет Lidl. И это не в Киеве!

Напомним, что американка Су-Джит Лин составила свой ТОП-7 продуктов из Lidl, который собрался на украинский рынок и может составить конкуренцию АТБ, и советует попробовать их каждому.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Топ публикаций
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
1 января. Папа Римский Григорий XV. Ровно 400 лет назад, в 1622-м, Папской канцелярией было принято решение считать началом года дату 1 января. Ранее в большинстве христианских стран год начинался 25 марта…
На встречу с героем!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Игрушки на миллиарды
Откуда едет новогоднее настроение?
Получи порцию праздника
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Денежный гороскоп на 2022
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять