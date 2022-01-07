Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января 💼 Политические прогнозы 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Конкурент АТБ выходит на наш рынок: какие товары из Lidl уже продают в Украине

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 января, 10:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В немецких супермаркетах продают недорогую одежду собственных и известных брендов
Украинцы уже могут купить некоторые товары
Украинцы уже могут купить некоторые товары / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкая Lidl только собирается зайти в Украину, а украинцам уже продают товары из европейских супермаркетов.

"Сегодня" подготовили подборку выгодных предложений.

Реклама

Синие хлопковые джинсы продают за 179 гривен. Этого товара есть несколько размеров. Украинцы могут заказать их и оформить доставку с помощью любого почтового оператора.

/ Фото: скриншот

А розовая женская футболка стоит 69 гривен. Есть лишь одна штука 38 размера. В описании к товару указано, что он с вискозы.

Реклама

/ Фото: скриншот

Летнее малиновое однотонное платье продают всего за 99 гривен. Подобные платья стоят в торговых центрах от 400-500 гривен. Этот товар остался лишь в одном размере и всего две штуки.

/ Фото: скриншот

Реклама

А однотонные салатовые хлопковые джинсы стоят 219 гривен. Они остались только одного, 42 размера и в одном экземпляре.

/ Фото: скриншот

Серое домашнее платье из полиакрила стоит 149 гривен. На это платье действует скидка, раньше его продавали по 400 гривен. Оно, также, осталось в единственном экземпляре 40 размера.

/ Фото: скриншот

Почему в Lidl низкие цены?

Компания покупает товар крупными партиями, соответственно и по низким ценам, и может контролировать себестоимость. Также ей не требуются посредники, которые могут увеличить конечную цену товара за счет доставки и других факторов. Но в этих супермаркетах подчас достаточно ограниченный выбор товаров.

В супермаркетах Lidl расположено около двух тысяч уникальных продуктов. Поскольку это большие супермаркеты, то количество достаточно мало. В других подобных — больше в 10-30 раз.

Интересно, что эти магазины намного меньше крупных гипермаркетов, но больше небольших "экспресс-магазинов", что тоже положительно влияет на цены. Ведь компания экономит.

Ранее мы рассказывали, где может появится первый супермаркет Lidl. И это не в Киеве!

Напомним, что американка Су-Джит Лин составила свой ТОП-7 продуктов из Lidl, который собрался на украинский рынок и может составить конкуренцию АТБ, и советует попробовать их каждому.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Ньюсмейкер
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

#человек_сего_дня
7 января. Уолтер Шерман Гиффорд. 95 лет назад (1927) состоялся первый трансатлантический телефонный разговор между Нью-Йорком (США) и Лондоном (Великобритания). И это случилось при непосредственном участии нашего героя дня…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Игрушки на миллиарды
Откуда едет новогоднее настроение?
Получи порцию праздника
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,82
29,80
28,22
19,28
31,79
31,29
29,98
19,48
33,99
31,18
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять