Конкурент АТБ выходит на наш рынок: какие товары из Lidl уже продают в Украине

В немецких супермаркетах продают недорогую одежду собственных и известных брендов

Украинцы уже могут купить некоторые товары / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкая Lidl только собирается зайти в Украину, а украинцам уже продают товары из европейских супермаркетов.

"Сегодня" подготовили подборку выгодных предложений.

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Синие хлопковые джинсы продают за 179 гривен. Этого товара есть несколько размеров. Украинцы могут заказать их и оформить доставку с помощью любого почтового оператора.

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А розовая женская футболка стоит 69 гривен. Есть лишь одна штука 38 размера. В описании к товару указано, что он с вискозы.

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Летнее малиновое однотонное платье продают всего за 99 гривен. Подобные платья стоят в торговых центрах от 400-500 гривен. Этот товар остался лишь в одном размере и всего две штуки.

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А однотонные салатовые хлопковые джинсы стоят 219 гривен. Они остались только одного, 42 размера и в одном экземпляре.

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Серое домашнее платье из полиакрила стоит 149 гривен. На это платье действует скидка, раньше его продавали по 400 гривен. Оно, также, осталось в единственном экземпляре 40 размера.

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Почему в Lidl низкие цены?

Компания покупает товар крупными партиями, соответственно и по низким ценам, и может контролировать себестоимость. Также ей не требуются посредники, которые могут увеличить конечную цену товара за счет доставки и других факторов. Но в этих супермаркетах подчас достаточно ограниченный выбор товаров.

В супермаркетах Lidl расположено около двух тысяч уникальных продуктов. Поскольку это большие супермаркеты, то количество достаточно мало. В других подобных — больше в 10-30 раз.

Интересно, что эти магазины намного меньше крупных гипермаркетов, но больше небольших "экспресс-магазинов", что тоже положительно влияет на цены. Ведь компания экономит.

Ранее мы рассказывали, где может появится первый супермаркет Lidl. И это не в Киеве!

Напомним, что американка Су-Джит Лин составила свой ТОП-7 продуктов из Lidl, который собрался на украинский рынок и может составить конкуренцию АТБ, и советует попробовать их каждому.