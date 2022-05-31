Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Киевстар продлил бесплатный роуминг в ЕС

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 мая, 16:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Розповідаємо, яку популярну послугу продовжив мобільний оператор Київстар
Киевстар продлевает популярную услугу для украинцев за границей
Киевстар продлевает популярную услугу для украинцев за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мобильный оператор Киевстар продлил для абонентов услугу бесплатного роуминга в некоторых странах Европейского Союза. Это значит, что украинцы в ЕС смогут пользоваться услугами в роуминге по своим "домашним" тарифом без платы за роуминг.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Реклама

Для этого абонентам Киевстар нужно только оплатить стоимость своего тарифа. Отмечается, что роуминг отменён в 16 странах Еропы:

  • Польша;
  • Словакия;
  • Румыния;
  • Венгрия;
  • Молдова;
  • Германия;
  • Италия;
  • Литва;
  • Франция;
  • Болгария;
  • Испания;
  • Эстония;
  • Латвия;
  • Австрия;
  • Нидерланды;
  • Чехия.

По данным компании, в настоящее время за границей находится более 2 млн абонентов.

О чем еще важно знать украинцам?

С 1 июня 2022 года абоненты Киевстар больше не смогут пользоваться тремя акционными пакетами услуг. Речь идет о "4G 10 000 МБ", "Бонусных 1000" и "Бонусных 3000 МБ".

Реклама

Наряду с этим, Киевстар решил запустить новый военный тарифный план "LOVE UA". Он заработает со 2 июня, его смогут подключить бизнес- и контрактные клиенты. Детали о новом тарифе оператор пообещал сообщить в день запуска.

Ранее мы рассказывали, что у клиентов Киевстар есть возможность выбрать один номер и звонить по телефону без пополнения счета и без минут в тарифе. Также мы писали также мы писали, какие услуги от европейских мобильных операторов для украинских переселенцев бесплатные.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,50 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Что будет с долларом?
Узнать!
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31659.1

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

1966.11

Litecoin (LTC)

68.18

Ripple (XRP)

0.42

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять