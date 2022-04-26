Киевстар отключает популярную услугу – о чем придется забыть украинцам

Рассказываем, какой услугой больше никогда не смогут воспользоваться абоненты Киевстар

Киевстар меняет условия обслуживания - какая функция пропадет / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Мобильный оператор Киевстар заявил об отключении одной из своих услуг с 1 мая 2022 года.

Об этом компания сообщает на своем сайте.

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Неактуальной во время войны посчитали услугу "Юрист-онлайн", которая пользовалась неплохим спросом в мирное время.

Функция уже с 1 марта стала бесплатной для пользователей, а с мая прекратит свое существование полностью.

Бесплатные услуги Киевстар

Во время войны России против Украины крупные мобильные операторы решили облегчить жизнь украинцам и ввести некоторые бесплатные услуги.

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Исключением не стал и Киевстар, оператор ввел бесплатный доступ к Киевстар ТВ для всех абонентов всех телеком операторов.

Для бизнеса и организаций стал бесплатным сервис Star.Docs, подробнее о нем можно узнать в нашем материале.

Отдельно оператор дал 300 минут бесплатно для звонков на номера других операторов Украины медикам, которые находятся в горячих точках, также они в течении месяца с момента начала действия услуги могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом.

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Кроме этого, Киевстар засчитал дополнительные пакеты услуг бесплатно всем абонентам старше 60 лет, людям с инвалидностью, пользующимися тарифами "Звонки для родителей" и "Интернет для родителей".

"Сегодня" также писали о бесплатных услугах других операторов и рассказывали, что такое национальный роуминг.