Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блинкен и Остин в Киеве: итоги ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Киевстар отключает популярную услугу – о чем придется забыть украинцам

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 апреля, 09:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какой услугой больше никогда не смогут воспользоваться абоненты Киевстар
Киевстар меняет условия обслуживания - какая функция пропадет
Киевстар меняет условия обслуживания - какая функция пропадет / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Мобильный оператор Киевстар заявил об отключении одной из своих услуг с 1 мая 2022 года.

Об этом компания сообщает на своем сайте.

Реклама

Неактуальной во время войны посчитали услугу "Юрист-онлайн", которая пользовалась неплохим спросом в мирное время.

Функция уже с 1 марта стала бесплатной для пользователей, а с мая прекратит свое существование полностью.

Бесплатные услуги Киевстар

Во время войны России против Украины крупные мобильные операторы решили облегчить жизнь украинцам и ввести некоторые бесплатные услуги.

Реклама

Исключением не стал и Киевстар, оператор ввел бесплатный доступ к Киевстар ТВ для всех абонентов всех телеком операторов.

Для бизнеса и организаций стал бесплатным сервис Star.Docs, подробнее о нем можно узнать в нашем материале.

Отдельно оператор дал 300 минут бесплатно для звонков на номера других операторов Украины медикам, которые находятся в горячих точках, также они в течении месяца с момента начала действия услуги могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом.

Реклама

Кроме этого, Киевстар засчитал дополнительные пакеты услуг бесплатно всем абонентам старше 60 лет, людям с инвалидностью, пользующимися тарифами "Звонки для родителей" и "Интернет для родителей".

"Сегодня" также писали о бесплатных услугах других операторов и рассказывали, что такое национальный роуминг.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,66 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять