Kyivstar разрешил бесплатно звонить на некоторые номера: как подключить услугу

Рассказываем, как украинцам подключить новую бесплатную услугу от оператора Kyivstar

Абоненты Kyivstar могут бесплатно звонить на один выбранный номер / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения украинские мобильные операторы упразднили плату за некоторые услуги, предоставили скидки или создали новые.

Теперь клиенты Kyivstar могут выбрать один номер и звонить по телефону без пополнения счета и без минут в тарифе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реклама

В чем суть услуги и как ее подключить

Абоненты в рамках услуги "Мы вместе" могут выбрать номер Kyivstar и звонить на него без платы за эти звонки.

То есть, если на счете не будет средств, или плату за тариф не снимут по каким-либо причинам, позвонить по одному выбранному номеру все равно можно. И за это дополнительно не снимут деньги.

Подключить услугу можно несколькими способами:

Реклама

сделать это в "Мой Киевстар";

отправить запрос с выбранным номером;

позвонить по специальному номеру.

Чтобы изменить выбранный номер, необходимо отключить услугу, а затем снова подключить, только уже с новым номером. Менять его можно раз в месяц.

"Услуга действует по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий. А за границей будут действовать условия роуминга", – добавили в компании.

Некоторые украинцы получат бесплатные услуги от Kyivstar

Ранее мы рассказывали, что Kyivstar в течение двух месяцев – апреля и мая – будет начислять бесплатные бонусы абонентам от 60 лет и людям с инвалидностью.

Реклама

Всем абонентам этого оператора от 60 лет и людям с инвалидностью, которые пользуются тарифами "Звонки для родителей" и "Интернет для родителей", зачислят дополнительные пакеты услуг бесплатно.

"Ваши близкие могут получить 100 бонусных минут для звонков на другие сети, а также 5 Гб мобильного интернета", – говорится в сообщении.

Такие бонусы будут засчитаны в течение апреля и мая. В пресс-службе говорят, что такая акция связана со значительным ростом в пользовании как звонками, так и мобильным интернетом.

Также мы писали о том, что Vodafone сделал бесплатной услугу для украинцев, которых принудительно вывезли в Россию или Беларусь, и о бесплатных услугах от европейских мобильных операторов для украинских переселенцев.