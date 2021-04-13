Каждый второй украинец начал экономить на еде, а треть – на лекарствах

Украинцы во время эпидемии коронавируса начали экономить не только на одежде и обуви, но и на продуктах и отдыхе. Основные статьи экономии в карантин:
- на отдыхе экономит 51% опрошенных;
- на одежде и обуви – 50%;
- на еде – 44%;
- на развлечениях – 41%;
- на лечении – 30%.
Об этом свидетельствуют данные социологических исследований, сообщают новости "Сегодня".
Напомним, ранее эксперты рассказывали "Сегодня", как накопить деньги даже с маленькой зарплатой.
А Госстат выяснил, что украинцы массово считают себя бедняками- об этом заявили 65,3% опрошенных. Еще треть украинцев (33,6%) относили себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса. Средним классом считают себя 1,1% украинцев. Тех, кто считает себя богатым, Госслужба статистики при опросе вообще не обнаружила.
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