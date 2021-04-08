Українська
$ 27,89
33,14
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Лоукдаун заставил украинцев экономить на одежде и обуви

8 апреля, 13:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В магазинах жалуются на двукратное падение продаж

Коронавирус и карантин заставляют украинцев экономить. Одна из основных статей уменьшения трат – одежда и обувь. На них стали тратить на 20-25% меньше, в первую очередь покупая только самое необходимое, сообщают новости "Сегодня".

Реклама

Продажи упали почти вдвое, жалуются владельцы магазинов.

"В первый карантин люди заходили с деньгами, они соскучились по шопингу за несколько месяцев. Продажи были, естественно, больше. А во второй карантин все было намного печальнее – продажи были минимальные", – рассказала менеджер по развитию бренда одежды Кристина Кузьмина.

Маркетолог Александр Кацлер называет главную причину:

"У людей меньше необходимости выходить в публичные места, посещать мероприятия. Следовательно, потребность в новой одежде или в новой обуви становится ниже".

Сюжет: Ирина Ухина Видео: Сегодня

Кроме того, во время карантина украинцы стараются поддерживать отечественные бренды и меньше покупать зарубежное.

А вот онлайн-шопинг так до конца и не вытеснил традиционный. Многие жалуются на неудобства.

"Конечно, покупаю меньше. Потому что многие магазины закрыты в локдаун, а через интернет очень тяжело подобрать размер, да и качество не ощущаешь", – объяснила одна из покупательниц.

Реклама

Читайте также: Мелочь, а приятно: как работают украинские кэшбэк-сервисы в интернете

За последний год украинцы покупали одежду в традиционных магазинах в среднем два раза в месяц. А в интернете – почти вдвое реже.

Напомним, ранее Госстат выяснил, что украинцы массово считают себя бедняками. Тех, кто считает себя богатым, Госслужба статистики при опросе вообще не обнаружила.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

покупки экономия обувь одежда покупки в сети

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина запретила российский стиральный порошок: пострадает ли потребитель (видео)
Украина запретила российский стиральный порошок: пострадает ли потребитель (видео)Бизнес
ФОПов возмутил закон о 8000 грн компенсации: Как кость собаке, чтобы не сдохла от голода
ФОПов возмутил закон о 8000 грн компенсации: Как кость собаке, чтобы не сдохла от голодаБизнес
В Украине запустят Силиконовую долину – там будут зарплаты от 1200 евро и в 5 раз ниже налоги
В Украине запустят Силиконовую долину – там будут зарплаты от 1200 евро и в 5 раз ниже налогиЭкономика
Зеленский подписал закон о поддержке малого бизнеса и ФОПов в
Зеленский подписал закон о поддержке малого бизнеса и ФОПов в "красных" зонахБизнес
Украинцам вернули карантинные 8000: кто получит компенсации
Украинцам вернули карантинные 8000: кто получит компенсацииБизнес
Трудоустройство в локдаун – где найти работу, если уволили или не платят зарплату
Трудоустройство в локдаун – где найти работу, если уволили или не платят зарплатуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять