Кожен другий українець почав економити на їжі, а третина – на ліках

Лоукдаун змусив нас відповідальніше ставитися до витрат і намагатися зберегти кошти практично на всьому, чому тільки можна

Українці під час епідемії коронавірусу почали економити не тільки на одязі та взутті, але і на продуктах і відпочинку. Основні статті економії в карантинні часи:

на відпочинку економить 51% опитаних;

на одязі та взутті – 50%;

на їжі – 44%;

на розвагах – 41%;

на лікуванні – 30%.

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Про це свідчать дані соціологічних досліджень, повідомляють новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше експерти розповідали "Сьогодні", як накопичити гроші навіть з маленькою зарплатою.

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А Держстат з'ясував, що українці масово вважають себе бідними – про це заявили 65,3% опитаних. Ще третина українців (33,6%) відносили себе не до бідних, але й не до представників середнього класу. Середнім класом вважають себе 1,1% українців. Тих, хто вважає себе багатим, Держслужба статистики при опитуванні взагалі не виявила.

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