Кожен другий українець почав економити на їжі, а третина – на ліках

Українці під час епідемії коронавірусу почали економити не тільки на одязі та взутті, але і на продуктах і відпочинку. Основні статті економії в карантинні часи:
- на відпочинку економить 51% опитаних;
- на одязі та взутті – 50%;
- на їжі – 44%;
- на розвагах – 41%;
- на лікуванні – 30%.
Про це свідчать дані соціологічних досліджень, повідомляють новини "Сьогодні".
Нагадаємо, раніше експерти розповідали "Сьогодні", як накопичити гроші навіть з маленькою зарплатою.
А Держстат з'ясував, що українці масово вважають себе бідними – про це заявили 65,3% опитаних. Ще третина українців (33,6%) відносили себе не до бідних, але й не до представників середнього класу. Середнім класом вважають себе 1,1% українців. Тих, хто вважає себе багатим, Держслужба статистики при опитуванні взагалі не виявила.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк