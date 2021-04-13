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Кожен другий українець почав економити на їжі, а третина – на ліках

13 квітня, 14:25

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Лоукдаун змусив нас відповідальніше ставитися до витрат і намагатися зберегти кошти практично на всьому, чому тільки можна

Українці під час епідемії коронавірусу почали економити не тільки на одязі та взутті, але і на продуктах і відпочинку. Основні статті економії в карантинні часи:

  • на відпочинку економить 51% опитаних;
  • на одязі та взутті – 50%;
  • на їжі – 44%;
  • на розвагах – 41%;
  • на лікуванні – 30%.
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Про це свідчать дані соціологічних досліджень, повідомляють новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше експерти розповідали "Сьогодні", як накопичити гроші навіть з маленькою зарплатою.

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А Держстат з'ясував, що українці масово вважають себе бідними – про це заявили 65,3% опитаних. Ще третина українців (33,6%) відносили себе не до бідних, але й не до представників середнього класу. Середнім класом вважають себе 1,1% українців. Тих, хто вважає себе багатим, Держслужба статистики при опитуванні взагалі не виявила.

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українці опитування витрати економія карантин

Джерело: Сьогодні

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