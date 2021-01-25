Як збивати копійку навіть з маленькою зарплатою: 5 фінансових секретів

Початок року – відповідний час для того, що набути нових фінансових звичок. Спокійно доживати до зарплати, не влазити в небезпечні кредити, а до того ще й заощаджувати можна, отримуючи будь-який заробіток.

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Головне в цій справі – дисципліна і знання кількох секретів. Ними поділилася кореспондентка "Сьогодні" Ірина Камінська.

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Заведіть різні картки або конверти

Жителька Києва Катерина Вишневська до 2020 року сама називала себе марнотраткою. Але потім усвідомила, що не можна жити без "фінансової подушки". Тому вона відкрила три рахунки в трьох різних банках. На один з них відкладає гроші "на мрію" – з цієї картки не знімає ні копійки. Другий рахунок – "заничка" на подорожі. Третій рахунок – для поточних витрат.

Якщо говорити про ту саму систему, але з готівкою, то гроші можна розкласти по конвертах. Перекладати гроші з одного конверта в інший не можна. А якщо це таки сталося, то повернути в конверт потрібно обов'язково на 10% більше, ніж з нього брали.

Але безготівка краще допомагає не заплутатися в фінансовому потоці. За допомогою банківських застосунків можна легко фіксувати, на що ви витрачали гроші.

Економте на дрібних задоволеннях

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Ще одну пораду дає киянин Андрій Антонов. Його рецепт – розумні витрати. Такий підхід допомагає відкладати до 30% заробітку. У цьому разі важливо відмовитися від якоїсь звичної, але необов'язкової статті витрат. Наприклад, перестати брати каву навинос або купувати протеїнові батончики.

Приберіть "заничку" подалі

Важливе вміння – не тільки заощаджувати гроші, але і зберігати їх, говорить фінансова консультантка Умида Самоенко. Тому кошти краще тримати подалі від рук і очей. Як варіант – покласти їх на банківський депозит в різній валюті.

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Живіть невеликим коштом

Самоенко радить також принципово відмовитися від кредитів.

"Потрібно навчиться жити на свої гроші, не заробив – не купуємо телефон", – вважає Самоенко.

Враховуйте несподіванки

Невелику суму слід відкласти і на непередбачені витрати – такі, як ремонт пральної машини, похід до лікаря або термінова поїздка. Фінансовий коуч радить розраховувати цю суму так: скласти всі незаплановані витрати за останні пів року і розділити число на п'ять.

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А ще гроші легше збирати на мету, яка записана на папері. Додатковий мотиватор – встановлені строки та нагорода самому собі за те, що дотримав слова.

Нагадаємо, раніше Держстат з'ясував, що українці масово вважають себе бідними. Тих, хто вважає себе багатим, Держслужба статистики під час опитування взагалі не виявила.

Також ми розповідали, що таке страх бідності і як його подолати.

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