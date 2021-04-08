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Лоукдаун змусив українців економити на одязі та взутті

8 квітня, 13:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

В магазинах скаржаться на дворазове падіння продажу

Коронавірус і карантин змушують українців економити. Одна з основних статей зменшення витрат – одяг та взуття. На них стали витрачати на 20-25% менше, насамперед купуючи тільки найнеобхідніше, повідомляють новини "Сьогодні".

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Продаж упав майже вдвічі, скаржаться власники магазинів.

"У перший карантин люди заходили з грошима, вони скучили за шопінгом за кілька місяців. Продаж був, природно, більший. А в другій карантин все було набагато сумніше – продаж був мінімальний", – розповіла менеджерка з розвитку бренду одягу Христина Кузьміна.

Маркетолог Олександр Кацлер називає головну причину:

"У людей менша потреба виходити в публічні місця, відвідувати заходи. Отже, необхідність у новому одязі або в новому взутті стала нижча".

Сюжет: Ірина Ухіна Відео: Сьогодні

Крім того, під час карантину українці намагаються підтримувати вітчизняні бренди і менше купувати закордонне.

А ось онлайн-шопінг так до кінця і не витіснив традиційний. Багато хто скаржиться на незручності.

"Звичайно, купую менше. Тому що багато магазинів закриті в локдаун, а через інтернет дуже важко підібрати розмір, та і якість не відчуваєш", – пояснила одна з покупчинь.

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За останній рік українці купували одяг у традиційних магазинах в середньому два рази на місяць. А в інтернеті – майже вдвічі рідше.

Нагадаємо, раніше Держстат з'ясував, що українці масово вважають себе бідними. Тих, хто вважає себе багатим, Держслужба статистики під час опитування взагалі не виявила.

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покупки економія взуття одяг покупки в мережі

Джерело: Сьогодні

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