Катастрофа исторического масштаба: что будет с экономикой РФ до конца года

Рассказываем, какие прогнозы дали западные эксперты относительно ВВП Российской Федерации

Эксперт дал самый печальный для РФ прогноз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По итогам 2022 года ВВП России может обвалится на 30%, что равно катастрофе уровня гражданской войны 1918-1921 годов и хуже чем в 2009 году.

Такой прогноз дал главный экономист Института международных финансов Робин Брукс.

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"Санкции сильно ужесточают финансовые условия, что сдерживает внутренний спрос. Россия может напечатать деньги, чтобы смягчить этот кризис, но это вызовет спираль девальвации-гиперинфляции", – написал Брукс.

Пока, среди западных аналитиков, это самый печальный прогноз для России. Остальные считают, что ВВП агрессора опустится на 7-11%.

Рублевый кошмар в РФ

Влияние западных санкций уже можно увидеть, как минимум, по обвалившемуся курсу рубля.

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Российская валюта на бирже преодолела отметку в 150 рублей и даже подскочила до 178. По словам экономиста

Эрика Наймана, следующая планка – 210 руб/долл. и никто не знает, где остановится этот "рублевый кошмар".

По прогнозам экспертом, рубль может обвалиться и до отметки в 300 руб/долл, если учесть, что через месяц РФ пророчат дефолт.

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Банк Morgan Stanley прогнозирует, что Россия не сможет расплатиться по облигациям 2023 года и уже 15 апреля страну ждет дефолт.

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