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"Сюрприз" от Кремля! Почему рублевый кошмар в России только начинается

Аналитика "Сегодня"
Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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9 марта, 13:45
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Война России в Украине уже опустила курс российской валюты по отношению к доллару в два раза и, скорее всего, это далеко не предел
Доллар в России дорожает
Доллар в России дорожает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина мужественно стоит под огнем российских оккупационных войск, а российская экономика гнется под западными санкциями. Компании с мировым именем одна за другой покидают российский рынок, Россия ввела список стран, с которыми по долгам будет расплачиваться рулями, курс национальной валюты летит в пропасть, а рейтинговые агентства снижают инвестиционный рейтинг страны и прогнозируют дефолт на 15 апреля.

Теперь в РФ запретили покупать валюту населению. "Сегодня" узнали у экспертов, чего ждать от рубля в ближайшее время и какое будущее готовят российской экономике власти.

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Пробивая очередное дно

В начале этой недели российский рубль установил очередной антирекорд. В понедельник он преодолел очень важную отметку 150 рублей за доллар – то есть, с начала войны в Украине российская валюта уже подешевела в два раза.

"В понедельник рубль пролетел отметку 150 рублей за доллар с таким свистом, что подняли брови даже опытные трейдеры. Пик был отмечен на отметке 178. Правда, затем произошел резкий откат до 148 рублей за доллар. Но тренд падения российской валюты продолжит действовать. Следующая цель – 210. Где этот рублевый кошмар остановится, не знает никто" – говорит экономист Эрик Найман

При этом эксперты не исключают, дальнейшего роста курса доллара в РФ. Большинство прогнозов говорит, что российский рубль в ближайшее время может упасть вплоть до отметки 300 рублей за доллар. Особенно, на фоне того, что уже в в через месяц стране может грозить дефолт.

Банк Morgan Stanley прогнозирует, что Россия не сможет расплатиться по облигациям 2023 года и уже 15 апреля страну ждет дефолт.

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Плюс ко всему Запад активно ищет замену российским нефти и газу, при этом Москва сама пугает Европу приостановкой поставок газа по газопроводу "Северный поток". Это приведет к еще большему снижению валютных поступлений в РФ, а значит рубль продолжит свой "полет в космос".

Чтобы хоть как-то стабилизировать валютный рынок Центробанк РФ пошел на беспрецедентный шаг – запретил населению полгода покупать валюту. При этом с валютных счетов можно снимать до 10 тысяч долларов. Все остальные валютные вклады будут заморожены или переведены в рубли по официальному курсу.

Что будет с ценами

Эксперты говорят, что уже сейчас в РФ формируется несколько курсов рубля – официальный или тот который формируется на бирже. Но купить по нему валюту не получится. В наличных обменках накануне 8 марта он колебался от 160 до 200 рублей за доллар. При таком реальном курсе, россияне побежали в магазины скупать импортные товары – чтобы куда-то пристроить дешевеющие на глазах рубли.

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Первым делом россияне размели всю доступную дорогую электронику – продукция Apple в магазинах закончилась за четыре дня. Многие начали вкладывать деньги в импортные стройматериалы. Некоторые сети попытались поднять цены вслед за ростом доллара, но на них "наехала" Федеральная антимонопольная служба и ценники вернулись на место. Хотя многих популярных товаров уже попросту нет в наличии.

Резко подорожали и продовольственные товары в магазинах. Россияне часто "постят" в соцсетях ролики, где показывают даже российские продукты, цены на которые выросли минимум на 50%.

Страдают соседи

От девальвации рубля страдают и валюты стран, которые входят в Таможенный союз – Беларуси и Казахстана. То есть, "тонущий Титаник российской экономики", пытается забрать с собой на дно и всех попутчиков.

Если в РФ доллар по отношению к российскому рублю вырос на 100%, то в Беларуси без всякого вмешательства Нацбанка доллар вырастет на 50%, а российский рубль упадет на 50%. Чисто теоретически можно было бы потратить кучу долларов из резервов и не допустить рост курса доллара в Беларуси. Но это не имеет смысла. Сильное укрепление белорусского рубля по отношению к российскому приведет к тому, что белорусские товары в России станут дороже, экспорта станет меньше, – говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Эксперт говорит, что тратить часть золотовалютных резервов, и ухудшать положение белорусских товаров в России никто не будет. По такому же пути, скорее всего, пойдет и Казахстан. То есть, от действия Путина пострадают и соседние страны.

Здравствуй, Северная Корея

Для спасения экономики правительство РФ может пойти по пути таких стран, как Северная Корея и перевести экономику на военные рельсы. То есть, ввести госрегулирование цен, запретить или сильно ограничить хождение иностранных валют. В этом случае можно будет добиться какой-то стабилизации.

Если война затянется, то России не останется ничего, кроме как заморозить сбережения населения, ввести ограничения на отток валюты, разрешив только оплат у критического импорта. Я не верю, что в короткий срок Запад сможет отказаться от российских нефти и газа, поэтому получать деньги от экспорта энергоресурсов страна продолжит, – говорит экономист Даниил Монин.

При этом, фактический запрет на выезд граждан из страны, запрет на экспорт в Россию многих импортных товаров, позволит не допустить оттока валюты из страны. Эксперт говорит, что такими жесткими мерами центробанку, скорее всего, удастся стабилизировать курс, но простым людям от этого не будет легче.

Если страна перейдет на военную экономику, тогда РФ скорее превратится в КНДР. Государство будет осуществлять контроль над ценами, в магазинах будет тотальный дефицит, для населения возможной будет безработица и даже переход на трудодни, – резюмирует Эрик Найман.

Ранее мы писали о том, перекроют ли Путину поток нефтедолларов. О том, что россияне еще потеряют из-за безумия Путина, читайте здесь.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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