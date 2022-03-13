Катастрофа історичного масштабу: що буде з економікою РФ до кінця року

Розповідаємо, які прогнози дали західні експерти щодо ВВП Російської Федерації

Експерт дав найсумніший для РФ прогноз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За підсумками 2022 року ВВП Росії може обвалиться на 30%, що дорівнює катастрофі рівня громадянської війни 1918-1921 років і гірше ніж у 2009 році.

Такий прогноз дав головний економіст Інституту міжнародних фінансів Робін Брукс.

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"Санкції погіршують фінансові умови, що стримує внутрішній попит. Росія може надрукувати гроші, щоб пом'якшити цю кризу, але це спричинить спіраль девальвації-гіперінфляції", – написав Брукс.

Поки що, серед західних аналітиків, це найсумніший прогноз для Росії. Інші вважають, що ВВП агресора опуститься на 7-11%.

Рублевий кошмар у РФ

Вплив західних санкцій вже можна побачити, як мінімум, за курсу рубля, що обвалився.

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Російська валюта на біржі подолала позначку 150 рублів і навіть підскочила до 178. За словами економіста

Еріка Наймана, наступна планка 210 руб/дол. і ніхто не знає, де зупиниться цей "рубльовий кошмар".

За прогнозами експертом, рубль може обвалитися і до позначки 300 руб/дол, якщо врахувати, що за місяць РФ пророкують дефолт.

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Банк Morgan Stanley прогнозує, що Росія не зможе розплатитися за облігаціями 2023 і вже 15 квітня на країну чекає дефолт.

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