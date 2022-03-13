Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Катастрофа історичного масштабу: що буде з економікою РФ до кінця року

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 березня, 17:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, які прогнози дали західні експерти щодо ВВП Російської Федерації
Експерт дав найсумніший для РФ прогноз
Експерт дав найсумніший для РФ прогноз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За підсумками 2022 року ВВП Росії може обвалиться на 30%, що дорівнює катастрофі рівня громадянської війни 1918-1921 років і гірше ніж у 2009 році.

Такий прогноз дав головний економіст Інституту міжнародних фінансів Робін Брукс.

Реклама

"Санкції погіршують фінансові умови, що стримує внутрішній попит. Росія може надрукувати гроші, щоб пом'якшити цю кризу, але це спричинить спіраль девальвації-гіперінфляції", – написав Брукс.

Поки що, серед західних аналітиків, це найсумніший прогноз для Росії. Інші вважають, що ВВП агресора опуститься на 7-11%.

Рублевий кошмар у РФ

Вплив західних санкцій вже можна побачити, як мінімум, за курсу рубля, що обвалився.

Реклама

Російська валюта на біржі подолала позначку 150 рублів і навіть підскочила до 178. За словами економіста

Еріка Наймана, наступна планка 210 руб/дол. і ніхто не знає, де зупиниться цей "рубльовий кошмар".

За прогнозами експертом, рубль може обвалитися і до позначки 300 руб/дол, якщо врахувати, що за місяць РФ пророкують дефолт.

Реклама

Банк Morgan Stanley прогнозує, що Росія не зможе розплатитися за облігаціями 2023 і вже 15 квітня на країну чекає дефолт.

"Сьогодні" також писали, скільки вже коштує долар у російських обмінників та розповідали, які обмеження для росіян встановив Центробанк.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Катастрофа історичного масштабу: що буде з економікою РФ до кінця року Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Повернуть до копійки! Уряд відшкодує витрати громадам, які безплатно приймуть біженців Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Ні хліба, ні гречки: чому в супермаркетах "голі" полиці, і що зараз в дефіциті найбільше Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38950.6

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2571.83

Litecoin (LTC)

104.85

Ripple (XRP)

0.79

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Українець Владислав - 22-річний командир взводу мотопіхотного батальйону “Полісся”. Боєць зумів ефективно прикрити відхід побратимів при наступі ворога, врятувавши сотні життів. Про загибель Українця повідомили під час прориву на Антонівському мосту Херсонської області. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Капітан Силівакін Ростислав - командир механізованого батальйону 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”. За успішні бої з переважаючими силами противника, звільнення українських міст і сел Сумщини нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти