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Центробанк РФ обмежив операції з готівковою валютою: що чекає росіян

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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9 березня, 09:27
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Центральний Банк Росії на півроку вводить обмеження щодо операцій з готівковою валютою
Банк Росії запроваджує тимчасовий порядок операцій із готівкою валютою
Банк Росії запроваджує тимчасовий порядок операцій із готівкою валютою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після того, як Російська Федерація розв'язала повномасштабну війну проти України, її економіка отримала значний удар. Санкції, вихід великих компаній, обмеження співпраці з російським бізнесом уже призвели до рекордного просідання курсу рубля та пустих обмінників.

На фоні цих проблем Центробанк Росії оголосив про особливий порядок видачі коштів із валютних вкладів або рахунків для громадян з 9 березня по 9 вересня 2022 року.

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Що чекає на росіян?

"Усі кошти клієнтів із валютних вкладів або рахунків громадян збережені і враховані у валюті вкладу, клієнт може зняти до $10 тис. у готівковій валюті, а решту в рублях за курсом на день видачі", – йдеться у повідомленні.

У банку заспокоїли росіян тим, що близько 90% валютних рахунків не перевищують суму в $10 тис., а тому майже всі їхні власники зможуть отримати гроші у готівковій валюті.

Крім того, громадян РФ попереджають, що протягом цих шести місяців валюту видаватимуть в доларах США незалежно від валюти рахунку.

Чи можуть росіяни зберігати валютні вклади або рахунки?

Так, можуть. Усі кошти збережені у валюті, у якій відкрили рахунок чи вклад. Інші умови також зберігаються.

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Чи зможуть росіяни відкрити валютний вклад або рахунок у цей період?

Ця операція доступна, проте є нюанси. На період спеціальних обмежень кошти з нових вкладів чи рахунків можна зняти лише в рублях по ринковому курсу на день видачі.

Що буде далі з курсом рубля?

"Сьогодні" вже писали, що курс рубля рекордно просів від початку війни в Україні. Дані моніторингу banki.ru. 8 березня показали, що вартість долара на готівковому ринку досягла позначки в 190 рублів. Також в Росії спостерігається проблема з покупкою валюти та, власне, її дефіцит. Деякі обмінники не відкриваються, а деякі навіть порожні.

Раніше ми повідомляли, що американське рейтингове агентство Fitch надало Росії рейтинг "дефолт неминучий". Причому перегляд кредитного рейтингу Москви стався раніше запланованого терміну – це мало статися не раніше середини травня.

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Окрім усіх санкцій Заходу 8 березня для російської економіки стався ще один удар – США заборонили імпорт нафти та газу з Росії. Відразу після США від російської нафти та нафтопродуктів відмовилася Велика Британія.

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