"Сюрприз" від Кремля! Чому рубльовий кошмар у Росії тільки починається

Війна Росії в Україні вже опустила курс російської валюти до долара вдвічі і, швидше за все, це далеко не межа

Долар у Росії дорожчає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна мужньо стоїть під вогнем російських окупаційних військ, а російська економіка гнеться за західними санкціями. Компанії зі світовим ім'ям одна за одною залишають російський ринок, Росія ввела список країн, з якими за боргами розплачуватиметься кермами, курс національної валюти летить у прірву, а рейтингові агенції знижують інвестиційний рейтинг країни та прогнозують дефолт на 15 квітня.

Тепер в РФ заборонили купувати валюту населенню. "Сьогодні" дізналися в експертів, чого чекати від рубля найближчим часом і яке майбутнє готує російській економіці влада.

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Пробиваючи чергове дно

На початку цього тижня російський карбованець встановив черговий антирекорд. У понеділок він подолав дуже важливу позначку 150 рублів за долар – тобто з початку війни в Україні російська валюта вже подешевшала вдвічі.

"У понеділок рубль пролетів позначку 150 рублів за долар із таким свистом, що підняли брови навіть досвідчені трейдери. Пік був відзначений на позначці 178. Щоправда, відбувся різкий відкат до 148 рублів за долар. Але тренд падіння російської валюти продовжить діяти. Наступна мета – 210. Де цей рублевий жах зупиниться, не знає ніхто", – каже економіст Ерік Найман

При цьому експерти не виключають подальшого зростання курсу долара в РФ. Більшість прогнозів каже, що російський рубль найближчим часом може впасти до позначки 300 рублів за долар. Особливо, на тлі того, що вже через місяць країні може загрожувати дефолт.

Банк Morgan Stanley прогнозує, що Росія не зможе розплатитися за облігаціями 2023 року і вже 15 квітня на країну чекає дефолт.

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Плюс до всього Захід активно шукає заміну російським нафти та газу, при цьому Москва сама лякає Європу призупиненням постачання газу газопроводом "Північний потік". Це призведе до ще більшого зниження валютних надходжень до, отже рубль продовжить свій "політ у космос".

Щоб хоч якось стабілізувати валютний ринок, Центробанк РФ пішов на безпрецедентний крок – заборонив населенню півроку купувати валюту. При цьому із валютних рахунків можна знімати до 10 тисяч доларів. Решта валютних вкладів буде заморожено або переведено в рублі за офіційним курсом.

Що буде з цінами

Експерти кажуть, що вже зараз у РФ формується кілька курсів рубля – офіційний або той, який формується на біржі. Але купити по ньому валюту не вдасться. У готівкових обмінках напередодні 8 березня він коливався від 160 до 200 рублів за долар. При такому реальному курсі, росіяни побігли в магазини скуповувати імпортні товари – щоб кудись прилаштувати рублі, що дешевшають на очах.

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Насамперед росіяни розмели всю доступну дорогу електроніку – продукція Apple у магазинах закінчилася за чотири дні. Багато хто почав вкладати гроші в імпортні будматеріали. Деякі мережі спробували підняти ціни слідом за зростанням долара, але на них наїхала Федеральна антимонопольна служба і цінники повернулися на місце. Хоча багатьох популярних товарів вже просто немає.

Різко подорожчали продовольчі товари в магазинах. Росіяни часто постять у соцмережах ролики, де показують навіть російські продукти, ціни на які зросли мінімум на 50%.

Страждають сусіди

Від девальвації рубля страждають і валюти країн, що входять до Митного союзу – Білорусі та Казахстану. Тобто Тітанік російської економіки, що тоне, намагається забрати з собою на дно і всіх попутників.

"Якщо в РФ долар по відношенню до російського рубля виріс на 100%, то в Білорусі без жодного втручання Нацбанку долар зросте на 50%, а російський рубль упаде на 50%. Чисто теоретично можна було б витратити купу доларів із резервів і не допустити зростання курсу долара у Білорусі. Але це немає сенсу. Сильне зміцнення білоруського рубля по відношенню до російського призведе до того, що білоруські товари в Росії стануть дорожчими, експорту поменшає", – каже старший аналітик "Альпарі" Вадим Йосуб.

Експерт каже, що витрачати частину золотовалютних резервів і погіршувати становище білоруських товарів у Росії ніхто не буде. Таким же шляхом, швидше за все, піде і Казахстан. Тобто від дії Путіна постраждають і сусідні країни.

Привіт, Північна Корея

Для порятунку економіки уряд РФ може піти шляхом таких країн, як Північна Корея і перевести економіку на військові рейки. Тобто запровадити держрегулювання цін, заборонити або сильно обмежити ходіння іноземних валют. У цьому випадку можна буде досягти якоїсь стабілізації.

"Якщо війна затягнеться, то Росії не залишиться нічого, як заморозити заощадження населення, ввести обмеження на відтік валюти, дозволивши тільки оплату у критичного імпорту. Я не вірю, що в короткий термін Захід зможе відмовитись від російських нафти та газу, тому отримувати гроші від експорту енергоресурсів країна продовжить", – каже економіст Данило Монін.

При цьому фактична заборона на виїзд громадян з країни, заборона на експорт до Росії багатьох імпортних товарів дозволить не допустити відтоку валюти з країни. Експерт каже, що такими жорсткими заходами центробанку швидше за все вдасться стабілізувати курс, але простим людям від цього не буде легше.

"Якщо країна перейде на військову економіку, тоді РФ швидше перетвориться на КНДР. Держава здійснюватиме контроль над цінами, у магазинах буде тотальний дефіцит, для населення можливим буде безробіття і навіть перехід на трудодні", – резюмує Ерік Наман.

Раніше ми писали про те, чи перекриють Путіну потік нафтодоларів. Про те, що росіяни ще втратять через шаленство Путіна, читайте тут.