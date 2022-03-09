У московських обмінниках захмарний курс долара – що відбувається з рублем на тлі війни

Курс продажу долара у російських обмінниках і на чорному ринку сягає небувалих значень і пішов далеко за нереалістичні цифри від Центробанку.
Про це свідчать дані різних сайтів про ринок готівкової валюти, зокрема РБК і Фінмаркет.
Отже, купити долар у якомусь російському місті менше ніж за 140 рублів – нереалістично, та й це можна вважати непоганим курсом.
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Часто долар продають по 160-180 рублів, а в деяких місцях курс доходить до 200-250 рублів за одиницю американської валюти.
За словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, на чорному ринку курс продажу сягає до 300 рублів за долар!
Та й купити долар не так просто, оскільки багато обмінників спорожніли через ажіотажний попит.
У великих містах типу Москви та Санкт-Петербурга пропозицій більше, однак і ціни там грабіжницькі.
Обмеження Центробанку
Російський Центробанк на півроку водить обмеження за операціями з готівкою для громадян РФ.
Отже, клієнт може зняти до 10 тис. доларів готівкової валюти, а решта тільки в рублях за курсом на день видачі.
У Центробанку стверджують, що близько 90% валютних рахунків не перевищують суму 10 тис. дол., тому їхні власники зможуть отримати гроші у готівковій валюті.
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