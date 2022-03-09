Центробанк РФ ограничил сделки с наличной валютой: что ждет россиян

Центральный Банк России на полгода вводит ограничения по операциям с наличной валютой

Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После того, как Российская Федерация развязала полномасштабную войну против Украины, ее экономика получила значительный удар. Санкции, выход крупных компаний, ограничение сотрудничества с российским бизнесом уже привели к рекордному проседанию курса рубля и пустым обменникам.

На фоне этих проблем Центробанк России объявил об особом порядке выдачи средств по валютным вкладам или счетам для граждан с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

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Что ждет россиян?

"Все средства клиентов по валютным вкладам или счетам граждан сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальное – в рублях по курсу на день выдачи", – говорится в сообщении.

В банке успокоили россиян тем, что около 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 тыс., поэтому почти все их владельцы смогут получить деньги в наличной валюте.

Кроме того, граждан РФ предупреждают, что в течение этих шести месяцев валюту будут выдавать в долларах США независимо от валюты счета.

Могут ли россияне сохранять валютные вклады или счета?

Да, могут. Все средства хранятся в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Остальные условия также сохраняются.

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Смогут ли россияне открыть валютный вклад или счет в этот период?

Эта операция доступна, но есть нюансы. На период специальных ограничений средства по новым вкладам или счетам можно снять только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Что будет дальше с курсом рубля?

"Сегодня" уже писали, что курс рубля рекордно просел с начала войны в Украине. Данные мониторинга banki.ru. 8 марта показали, что стоимость доллара на наличном рынке достигла отметки в 190 рублей. Также в России наблюдается проблема с покупкой валюты и, собственно, ее дефицит. Некоторые обменники не открываются, а некоторые даже пустые.

Ранее мы сообщали, что американское рейтинговое агентство Fitch предоставило России рейтинг "дефолт неизбежный". Причем пересмотр кредитного рейтинга Москвы произошел раньше запланированного срока – это должно было произойти не раньше середины мая.

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Кроме всех санкций Запада, 8 марта для российской экономики произошел еще один удар. США запретили импорт нефти и газа из России. Сразу после США от российской нефти и нефтепродуктов отказалась Великобритания.