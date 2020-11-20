Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условия

Вопрос о сроках введения регистраторов расчетных операций (РРО) стал одним из наиболее скандальных среди всех, которые рассматривала Верховная Рада в этом месяце.

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Он сопровождался не только масштабными акциями протеста под парламентом и экстренным переписыванием законопроекта, но и угрозой снятия с поста главы Комитета ВР по вопросам налоговой и бюджетной политики.

Попытки ввести РРО и, как следствие, перевести в "белую" плоскость все операции для подавляющего числа предпринимателей, продолжаются уже второй год, и все это время сопровождаются ожесточенным сопротивлением бизнеса.

Причины недовольства ясны: легализация расчетных операций означает увеличение налоговых отчислений, а для многих, возможно, еще и отмену налоговых льгот.

С другой стороны, фискализация и легализация – это наполнение бюджета, который во время кризиса тоже переживает непростые времена.

Что принял парламент

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Законопроект №4313 "О внесении изменений… относительно переноса сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" должен был рассматриваться в Верховной Раде еще 4 ноября. Он предполагал перенос сроков обязательного введения РРО для большого числа мелких и средних предпринимателей на год – с 1 января 2021-го на 1 января 2022 года.

Однако в тот день законопроект не набрал необходимого числа голосов и был отправлен в профильный комитет на повторное первое чтение.

16 ноября в парламенте был зарегистрирован уже доработанный законопроект – №4313-д. А 17 ноября его вынесли на голосование.

Этот обновленный проект попытался объединить в себе и перенос сроков введения РРО, и выполнение требований, которые выдвигают предприниматели.

В частности, им предполагалось изменить лимиты для физических лиц-предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения. Вместо конкретной цифры в гривнях, лимит предлагалось рассчитывать в количествах минимальных зарплат, установленных на 1 января налогового года (МРП).

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Таким образом, вместе с ростом зарплат и инфляцией увеличивалась бы и верхняя граница дохода для той или иной группы "упрощенцев", чего уже давно требуют предприниматели.

Что предлагают

По новой схеме, лимиты вырастут сразу минимум в полтора раза. А в дальнейшем будут расти пропорционально росту "минималки".

Какие лимиты предлагаются:

Также предлагалось изменить временный лимит, ниже которого РРО не требуется, не зависимо от группы и вида деятельности. Сейчас это 1 млн грн, а законопроектом предлагалось увеличить его до 820 минимальных зарплат. В 2021 году это будет 4 920 000 грн.

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Кроме того, законопроект предлагал еще целый ряд послаблений для предпринимателей.

Например, размер площади жилой недвижимости, которую могут предоставлять в аренду "единоналожники", увеличивалась со 100 до 400 кв. м, нежилой – с 300 до 900 кв. м.

Освобождались от РРО многие "единоналожники" второй группы. В частности, парикмахерские и салоны красоты, арендодатели и собственники небольших отелей, а также те, кто реализует свои товары исключительно через мелкорозничную сеть или кто занимает помещение меньше 40 кв. м в городе или 60 кв. м – в селах.

Однако доработанный законопроект набрал еще меньше голосов, чем первый. За него проголосовали только 17 народных депутатов, тогда как против – 228.

Будет ли новый законопроект

Несмотря на то, что отсрочка введения РРО дважды за последний месяц проваливалась парламентом, говорить о том, что со следующего года вступят в силу все новшества, которые уже обрели силу закона, пока рано.

Как стало известно из видеообращения президента Украины Владимира Зеленского 18 ноября, сейчас в Кабмине ведется работа над еще одной версией законопроекта, который будет касаться введения РРО.

В среду состоялась встреча представителей Кабмина с бизнесом, во время которой, по словам Зеленского, удалось найти компромиссные решения.

В пятницу, 20 ноября, Кабмин обещал предоставить драфт нового законопроекта, в котором постараются учесть как намерения правительства усилить фискализацию, так и пожелания предпринимателей по смягчению целого ряда требований, связанных с РРО и учетом операций.

"Мы проработали с Министерством экономики, Министерством финансов, с Государственной налоговой службой, с аналитическими центрами, советниками возможные пути компромиссных решений, перечень которых состоит ориентировочно из 10 пунктов…

Есть, конечно, вещи, которые предпринимателей сегодня напрягают. Они касаются необоснованно высоких штрафов. Там на самом деле есть миллионные штрафы, которые приводят к банкротству предпринимателей.

Пересмотр списка нарушений, которые штрафуются, и пересмотр размеров штрафов – это то, над чем мы сегодня работаем.

Мы договорились, что до пятницы будет драфт законопроекта, который мог бы прорабатываться и дискутироваться с бизнес-средой. Чтоб на следующей неделе мы могли уже представить уже конечный законопроект", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время видеообращения Владимира Зеленского.

Что собираются изменить

Скорее всего, РРО для "единоналожников" 2-4 групп с 2021 года все-таки станут обязательными.

Идея пересмотреть лимиты для ФЛП и "привязать" их к минимальной зарплате не отброшена вместе с законопроектом №4313-д. Возможно, такие же цифры мы увидим в новом правительственном законопроекте.

Штрафы за неправильное использование РРО уменьшат, а перечень "штрафных случаев" сократят.

При оплате товара или услуги банковской карточкой (безналичный расчет) выдавать чек станет необязательным.

Все расчеты наличными будут подлежать фискализации. "Вся наличность, весь кэш, кроме налогоплательщиков первой группы, должен фискализироваться. Это такая комплексная позиция. Большинство бизнеса с этим соглашается", – заверил Денис Шмыгаль.

Предыдущая редакция закона не получила поддержки, так как отсрочка была прописана для всех ФЛП, объяснял ранее глава налогового комитета Данил Гетманцев.

В этот раз предполагалось, что отсрочка коснется не всех ФЛП и использовать кассовые аппараты с 1 января 2021 года все равно будут обязаны те, кто занимается "рисковыми видами деятельности". Это, в частности, торговля в интернете и ювелирными изделиями, секонд-хендом, автозапчастями.

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