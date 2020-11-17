Полный провал: Рада не смогла отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПов

Депутатам критически не хватило голосов, чтобы принять в первом чтении закон об отсрочке

Верховная Рада вновь не согласилась отсрочить требование к физлицам-предпринимателям (ФЛП, укр. – ФОП) об использовании кассовых аппаратов на год – до 1 января 2022 года.

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Соответствующий законопроект № 4313-д депутаты провалили в повторном первом чтении с 17 голосами, сообщает "Сегодня". Против проголосовали 228 депутатов.

Такое решение приняли из-за необходимости разработать новый законопроект для поддержки бизнеса, который будет учитывать фискальные риски.

Предыдущая редакция закона не получила поддержки, так как отсрочка была прописана для всех ФЛП, объяснял ранее глава налогового комитета Данил Гетманцев. В этот раз предполагалось, что отсрочка коснется не всех ФЛП и использовать кассовые аппараты с 1 января 2021 года все равно будут обязаны те, кто занимается "рисковыми видами деятельности". Это, в частности, торговля в интернете и ювелирными изделиями, секонд-хендом, автозапчастями.

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К слову, отсрочить обязательное использование кассовых аппаратов требуют сами предприниматели, которые страдают от карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса:

Видео: Сегодня

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Пока что закон предполагает, что с 1 января 2021 года всех предпринимателей второй, третьей и четвертой групп обяжут использовать кассовые аппараты. Исключения предусматриваются только для торговли на рынках.

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