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Закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов серьезно переписали: что нового

16 ноября, 18:51

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Документ значительно смягчает ответственность за нарушение правил операций кассового аппарата

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике подготовил к повторному первому чтению проект изменений в законопроекте об отсрочке введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (укр. ФОПов).

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Об этом глава комитета Данил Гетманцев рассказал РБК-Украина.

По словам нардепа, в законопроекте произошли существенные изменения.

"Мы переносим сроки введения РРО для всех ФОПов, кроме тех, кто занимается т.наз. "рисковыми" видами деятельности, к которым относятся: торговля в интернете, торговля ювелирными изделиями, торговля секондхендом, торговля автозапчастями. Все эти виды деятельности фискализируются с 1.01, как это определено законом сейчас. А все остальные переносят на следующий год – на 1.01.22", – подчеркнул глава финкомитета.

Гетманцев обратил внимание, что предыдущая редакция закона не получила поддержки, поскольку отсрочка была прописана для всех ФОПов.

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"Большинство украинцев поддерживает фискализацию и настаивает на соблюдении своего права на чек... Сейчас мы рисковые не переносим, ​​всех переносим, ​​кроме рисковых, поэтому я думаю, что это более взвешенное решение, это правильное решение", – сказал нардеп.

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По его словам, в документе значительно смягчается ответственность за нарушение правил операций кассового аппарата и упрощается отчетность для программных РРО.

Издание напомнило, что Рада 17 ноября может отсрочить введение кассовых аппаратов для ФОПов до 2022 года. Нардепы рассмотрят соответствующий законопроект №4313 в повторном первом чтении.

Также напомним, что пока закон предполагает, что с 1 января 2021 года всех предпринимателей второй, третьей и четвертой групп обяжут использовать кассовые аппараты. Исключения предусматриваются только для торговли на рынках.

Кроме того сообщалось, что в Украине с августа 2020 года ввели программные регистраторы расчетных операций (РРО) – т.наз. "кассовые аппараты в смартфоне". Программное обеспечение для них государство предоставляет бесплатно.

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Верховная Рада кассовые аппараты отсрочка Данил Гетманцев законопроект ФЛП
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