Кабмин к пятнице подготовит проект закона о помощи бизнесу в условиях карантина

Кабинет министров к пятнице готовит черновик законопроекта с программой поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал из-за введения карантина.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в разговоре с президентом Владимиром Зеленским.
По словам премьера, в документе будут учтены пожелания представителей бизнеса, с которыми он встречался в среду, 18 ноября.
Шмыгаль собирается в конце недели обсудить черновик проекта с бизнес-средой, и на следующей неделе представить окончательный законопроект президенту.
По словам премьера, основные претензии предпринимателей касаются необоснованно высоких штрафов и списка нарушений, за которые штрафуют.
Еще один проблемный вопрос – пересмотр лимитов, при которых используются кассовые аппараты, и которые влияют на размеры налогообложения.
"Обсуждается приведение их (лимитов. – Ред.) к уровню минимальных заработных плат – чтобы с ростом минимальной заработной платы рос и соответственный лимит, в котором работает тот или иной ФЛП", – рассказал Шмыгаль.
Кроме этого, по словам премьера, будет еще ряд послаблений для бизнеса.
Напомним, 17 ноября Верховная Рада в очередной раз не согласилась отсрочить требование к физлицам-предпринимателям (ФЛП, укр. – ФОП) об использовании кассовых аппаратов на год – до 1 января 2022 года.
Отсрочка обязательного использования кассовых аппаратов – одно из требований предпринимателей, которые страдают от карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.
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