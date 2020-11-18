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Кабмин к пятнице подготовит проект закона о помощи бизнесу в условиях карантина

18 ноября, 22:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Шмыгаль обещает предпринимателям ряд послаблений

Кабинет министров к пятнице готовит черновик законопроекта с программой поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал из-за введения карантина.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в разговоре с президентом Владимиром Зеленским.

По словам премьера, в документе будут учтены пожелания представителей бизнеса, с которыми он встречался в среду, 18 ноября.

Шмыгаль собирается в конце недели обсудить черновик проекта с бизнес-средой, и на следующей неделе представить окончательный законопроект президенту.

По словам премьера, основные претензии предпринимателей касаются необоснованно высоких штрафов и списка нарушений, за которые штрафуют.

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Еще один проблемный вопрос – пересмотр лимитов, при которых используются кассовые аппараты, и которые влияют на размеры налогообложения.

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"Обсуждается приведение их (лимитов. – Ред.) к уровню минимальных заработных плат – чтобы с ростом минимальной заработной платы рос и соответственный лимит, в котором работает тот или иной ФЛП", – рассказал Шмыгаль.

Кроме этого, по словам премьера, будет еще ряд послаблений для бизнеса.

Напомним, 17 ноября Верховная Рада в очередной раз не согласилась отсрочить требование к физлицам-предпринимателям (ФЛП, укр. – ФОП) об использовании кассовых аппаратов на год – до 1 января 2022 года.

Отсрочка обязательного использования кассовых аппаратов – одно из требований предпринимателей, которые страдают от карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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бизнес карантин кассовые аппараты законопроект Денис Шмыгаль
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