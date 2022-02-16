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JP Morgan включит Украину в свой индекс – что это значит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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16 февраля, 18:03
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Рассказываем, что такое индекс GBI-EM Global Diversified и как он поможет экономике Украины
Что такое индекс GBI-EM?
Что такое индекс GBI-EM? / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Один из крупнейших инвестиционных банков JP Morgan решил не менять свои планы в связи с военной угрозой со стороны РФ и включил государственные облигации Украины в индекс GBI-EM Global Diversified.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

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По словам руководитель отдела в Morningstar Моники Датт, это хорошая новость для Украины, которая означает, что у нее могут появятся крупные индексные игроки, специализирующиеся на конкретном рынке облигаций.

Решение JP Morgan относительно украинских облигаций вступит в силу 31 марта 2022 года.

Что такое индекс GBI-EM?

Индекс GBI-EM считается самым популярным эталонным показателем для международных инвесторов в суверении облигации в национальной валюте.

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Добавление или изъятия активов из этого индекса – это очень серьезное решение, принятие которого может занимать годы.

Вероятно, именно поэтому банк не стал изменять свое решение относительно Украины и не обратил внимание на напряженность на границах.

Пока что доля украинских облигаций будет всего 0,12% и начальное включение индекс подразумевает только одну серию облигаций – ОВГЗ с купоном в размере 15,84% и погашением в феврале 2025 года.

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Как паника влияет на курс?

Напряженная ситуация на границе с Украиной и новости западных СМИ о том, что Россия нападет с минуты на минуту очень влияют на поведение инвесторов.

Так, накануне прогнозируемого таблоидами "вторжения", которое не состоялось, гривня за несколько часов с начала торгов обвалилась процентов относительно доллара.

Американская валюта уже к 9 утра прибавила 2,12%, однако позже ситуация стабилизировалась.

"Сегодня" также писали, как не остаться без денег в случае возможного вторжения и рассказывали, как угроза нападения РФ бьет по экономике Украины.

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Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

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