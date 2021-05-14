Из "Нафтогаза" ушел куратор санкций против Nord Stream 2

Россияне стремятся достроить "Северный поток - 2" / Фото: Reuters

Сотрудник НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин, который в последние годы занимался лоббированием санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" (Nord Stream 2), сообщил о своем увольнении из компании.

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Вчера был мой последний день работы в "Нафтогазе" (…) Я очень надеюсь, что новое руководство "Нафтогаза" имеет видение, как это (противодействовать "Северному потоку – 2" – Ред.) делать, не собирается останавливать эту работу и, главное, имеет людей, которые смогут это сделать", – написал он на своей странице в Fаcebook.

Гламаздин в 2017 году был назначен уполномоченным по работе с органами государственной власти НАК "Нафтогаз Украины". В 2015-2016 гг. занимал пост замминистра Кабинета министров, курируя в секретариате правительства вопросы энергетики. Он также работал управляющим директором украинской "дочки" IMI International, до этого – в украинской "дочке" Alfa Laval.

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В пресс-службе "Нафтогаза" агентству заявили, что не комментируют увольнение советников компании.

Напомним, новый глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что НАК недостаточно использовал возможности давления на "Газпром" для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ.

Кроме того, Витренко также считает необходимым давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.