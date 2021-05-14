Українська
$ 27,63
33,37
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Из "Нафтогаза" ушел куратор санкций против Nord Stream 2

14 мая, 19:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Вадим Гламаздин надеется, что новое руководство компании имеет видение противодействия российскому газопроводу

Россияне стремятся достроить "Северный поток - 2"

Россияне стремятся достроить "Северный поток - 2" / Фото: Reuters

Сотрудник НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин, который в последние годы занимался лоббированием санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" (Nord Stream 2), сообщил о своем увольнении из компании.

Реклама

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Вчера был мой последний день работы в "Нафтогазе" (…) Я очень надеюсь, что новое руководство "Нафтогаза" имеет видение, как это (противодействовать "Северному потоку – 2" – Ред.) делать, не собирается останавливать эту работу и, главное, имеет людей, которые смогут это сделать", – написал он на своей странице в Fаcebook.

Гламаздин в 2017 году был назначен уполномоченным по работе с органами государственной власти НАК "Нафтогаз Украины". В 2015-2016 гг. занимал пост замминистра Кабинета министров, курируя в секретариате правительства вопросы энергетики. Он также работал управляющим директором украинской "дочки" IMI International, до этого – в украинской "дочке" Alfa Laval.

В тренде
Транзит газа падает, потери экономики растут – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Фото: "Укртрансгаз"
В тренде
Рынок труда ожил. Какие профессии оказались в топе, а кого ждет дефицит рабочих мест
Работодатели хотят быстрых денег
В тренде
Доллар застыл на месте, евро подешевел: курс валют НБУ
Курс доллара в Украине замер
Реклама

В пресс-службе "Нафтогаза" агентству заявили, что не комментируют увольнение советников компании.

Напомним, новый глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что НАК недостаточно использовал возможности давления на "Газпром" для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ.

Кроме того, Витренко также считает необходимым давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Бум в турагентствах. Украинцы ринулись скупать путевки – можно отдохнуть на 10 тыс. гривен
Бум в турагентствах. Украинцы ринулись скупать путевки – можно отдохнуть на 10 тыс. гривенЭкономика
Что будет с курсом доллара после праздников
Что будет с курсом доллара после праздниковЭкономика
Цены в мае: что подорожает, почем будет клубника и молодая картошка
Цены в мае: что подорожает, почем будет клубника и молодая картошкаЭкономика
В Украине подорожали пиво, водка и сигареты – Госстат
В Украине подорожали пиво, водка и сигареты – ГосстатЭкономика
Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в аренду
Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в арендуЭкономика
Лещенко из
Лещенко из "Укрзализныци" угодил в скандал – его жена дала концерт в Москве (видео)Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять