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З "Нафтогазу" пішов куратор санкцій проти Nord Stream 2

14 травня, 19:52

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Вадим Гламаздін сподівається, що нове керівництво компанії має бачення протидії російському газопроводу

Росіяни прагнуть добудувати "Північний потік - 2"

Росіяни прагнуть добудувати "Північний потік - 2" / Фото: Reuters

Співробітник НАК "Нафтогаз України" Вадим Гламаздін, який в останні роки займався лобіюванням санкцій проти російського газопроводу "Північний потік – 2" (Nord Stream 2), повідомив про своє звільнення з компанії.

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Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Вчора був мій останній день роботи в "Нафтогазі" (...) Я дуже сподіваюся, що нове керівництво "Нафтогазу" має бачення, як це (протидіяти "Північному потоку – 2" – Ред.) зробити, не збирається зупиняти цю роботу і, найважливіше, має людей, які зможуть це зробити" , – написав він на своїй сторінці у Fаcebook.

Гламаздін 2017 року був призначений уповноваженим по роботі з органами державної влади НАК "Нафтогаз України". 2015-2016 рр. обіймав посаду заступника міністра Кабінету міністрів, займаючись в секретаріаті уряду питаннями енергетики. Він також працював керуючим директором української "дочки" IMI International, до цього – в українській "дочці" Alfa Laval.

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У прес-службі "Нафтогазу" агентству заявили, що не коментують звільнення радників компанії.

Нагадаємо, новий глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що НАК недостатньо використовував можливості тиску на "Газпром" для перенесення точок продажу російського газу європейським компаніям на кордон Україна-РФ.

Окрім того, Вітренко також вважає за необхідне тиснути на Росію для розблокування експорту середньоазіатського газу до Європи і надання такої можливості експорту незалежним російським здобувачам.

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