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Используют как оружие против Украины – Ермак о российском "Северном потоке-2"

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
11 сентября, 10:31
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Глава ОП обратил внимание на биржевую цену на природный газ в Европе, которая снова взлетела
Ермак заявил, что Россия начала использовать газопровод против Украины
Ермак заявил, что Россия начала использовать газопровод против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия уже начала использовать газопровод "Северный поток-2" как оружие против Украины.

Об этом он заявил в рамках форума YES Brainstorming в Киеве, который организован Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

"Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины", – сказал Ермак.

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Он обратил внимание на данные биржи IC Future, там в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров, достигнув 57,25 евро за мегаватт/час.

"Северный поток-2" достроили

10 сентябряроссийский газопровод "Северный поток – 2" полностью достроили.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 МСК строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено", – сообщили в "Газпроме".

Как ожидают в "Газпроме", поставки газа по газопроводу "Северный поток – 2" могут начать с 1 октября. По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, российский газопровод "Северный поток – 2" не должен сейчас заработать, так как сейчас Россия не готова играть по европейским правилам.

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