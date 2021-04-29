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Громкие перестановки в "Нафтогазе": как отреагировали в США

29 апреля, 09:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинскому правительству нужно осторожно принимать кадровые решения, чтобы не подорвать доверие Запада

В США отмечают важность прозрачности и уважения к корпоративному управлению в принятии решений о назначении руководителей в энергетическом секторе Украины. Так в Государственном департаменте США прокомментировали увольнение главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболева и назначение вместо него Юрия Витренко.

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Спикер Госдепа Нед Прайс в Twitter намекнул, что украинскому правительству нужно осторожно принимать кадровые решения, чтобы не подорвать доверие Запада к Украине.

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добросовестность при назначении персонала в энергетическом секторе – будь то правительственные или государственные предприятия – является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам", – заявил он.

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Как сообщали новости "Сегодня", правительство рассмотрело отчет деятельности компании и было констатировано, что чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн. Судя по всему, это и стало последней каплей в принятии решения об увольнении членов набсовета и главы компании Коболева. На его место был назначен и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

В то же время в "Нафтогазе" выступили с гневным заявлением. В компании называют такое решение Кабмина возвращением к ручному управлению государственными предприятиями.

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