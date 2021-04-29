Гучні перестановки у "Нафтогазі": як відреагували в США

У США відзначають важливість прозорості та поваги до корпоративного управління в прийнятті рішень під час призначення керівників в енергетичному секторі України. Так в Державному департаменті США прокоментували звільнення глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і призначення замість нього Юрія Вітренка.

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Спікер Держдепу Нед Прайс в Twitter натякнув, що українському уряду потрібно обережно приймати кадрові рішення, щоб не підірвати довіру Заходу до України.

"Повага до корпоративного управління, прозорість і сумлінність при призначенні персоналу в енергетичному секторі – будь то урядові або державні підприємства – є ключовим фактором для підтримки довіри до України і її прихильності реформам", – заявив він.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", уряд розглянув звіт діяльності компанії і було констатовано, що чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" у 2020 році склав 19 млрд грн. Судячи з усього, це і стало останньою краплею в ухваленні рішення про звільнення членів наглядової ради і глави компанії Коболєва. На його місце було призначено в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

Водночас у "Нафтогазі" виступили з гнівною заявою. У компанії називають таке рішення Кабміну поверненням до ручного управління державними підприємствами.

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