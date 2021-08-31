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Google инвестирует миллиард евро в зеленую энергетику и цифровую инфраструктуру Германии

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
31 августа, 19:16
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Компания объявила о планах по расширению своей облачной инфраструктуры в стране
Google инвестирует в зеленую энергетику Германии. Коллаж "Сегодня"
Google инвестирует в зеленую энергетику Германии. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

Корпорация Google инвестирует 1 млрд евро в чистую энергетику и цифровую инфраструктуру Германии до 2030 года. Об этом сообщило издание City AM.

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31 августа представители поисковика заключили договор на 92 мегаватта с крупной европейской коммунальной компанией ENGIE, которая создаст портфель экологически чистой энергии от имени корпорации. Google планирует, что к 2022 году немецкие предприятия будут работать на 80% безуглеродной электроэнергии. К 2030 году этот показатель должен достичь 100%.

С помощью ENGIE Google будет закупать электроэнергию у 23 проектов в области возобновляемых источников энергии.

Кроме того, компания объявила о планах по расширению своей облачной инфраструктуры в Германии:

  • запуске нового облачного региона в Берлине-Бранденбурге;
  • расширении существующего облачного региона во Франкфурте (с целью расширения доступа к своим веб-хостингам и услугам по разработке).

По данным Google Cloud, выручка во втором квартале 2021 года составила 4,63 миллиарда долларов, что на 54 процента больше, чем во втором квартале 2020 года в 3 миллиарда долларов.

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Мы уже писали о том, что мощности возобновляемых источников энергии в Китае могут вырасти в три раза уже к 2030 году. В основном это касается солнечных батарей и ветряной энергетики.

Тем временем доля солнечной энергии в США вырастет до 40% уже через 14 лет. Сейчас она составляет 3%.

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