Google інвестує мільярд євро в зелену енергетику і цифрову інфраструктуру Німеччини

Компанія оголосила про плани по розширенню своєї хмарної інфраструктури в країні

Google інвестує в зелену енергетику Німеччини. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Корпорація Google інвестує 1 млрд євро в чисту енергетикуі цифрову інфраструктуру Німеччини до 2030 року. Про це повідомило видання City AM.

Реклама

31 серпня представники компанії уклали договір на 92 мегавата з великою європейською комунальною компанією ENGIE, яка створить портфель екологічно чистої енергії від імені корпорації. Google планує, що до 2022 року німецькі підприємства будуть працювати на 80% безвуглецевої електроенергії. До 2030 року цей показник повинен досягти 100%.

За допомогою ENGIE Google буде закуповувати електроенергію у 23 проектів в галузі поновлюваних джерел енергії.

Крім того, компанія оголосила про плани по розширенню своєї хмарної інфраструктури в Німеччині:

запуск нового хмарного регіону в Берліні-Бранденбурзі;

розширення існуючого хмарного регіону у Франкфурті (з метою розширення доступу до своїх веб-хостингів і послуг з розробки).

За даними Google Cloud, виручка в другому кварталі 2021 року склала 4,63 мільярда доларів, що на 54 відсотки більше, ніж у другому кварталі 2020 року в 3 мільярди доларів.

Реклама

Актуальні новини в Україні та світі можна дізнатися у випуску "Сьогодні":

Ми вже писали про те, що потужності відновлюваних джерел енергії в Китаї можуть вирости в три рази до 2030 року. В основному це стосується сонячних батарей і вітряної енергетики.

Тим часом частка сонячної енергії в США зросте до 40%вже через 14 років. Зараз вона становить 3%.