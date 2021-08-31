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Google інвестує мільярд євро в зелену енергетику і цифрову інфраструктуру Німеччини

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
31 серпня, 19:16
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Компанія оголосила про плани по розширенню своєї хмарної інфраструктури в країні
Google інвестує в зелену енергетику Німеччини. Колаж "Сьогодні"
Google інвестує в зелену енергетику Німеччини. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Корпорація Google інвестує 1 млрд євро в чисту енергетикуі цифрову інфраструктуру Німеччини до 2030 року. Про це повідомило видання City AM.

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31 серпня представники компанії уклали договір на 92 мегавата з великою європейською комунальною компанією ENGIE, яка створить портфель екологічно чистої енергії від імені корпорації. Google планує, що до 2022 року німецькі підприємства будуть працювати на 80% безвуглецевої електроенергії. До 2030 року цей показник повинен досягти 100%.

За допомогою ENGIE Google буде закуповувати електроенергію у 23 проектів в галузі поновлюваних джерел енергії.

Крім того, компанія оголосила про плани по розширенню своєї хмарної інфраструктури в Німеччині:

  • запуск нового хмарного регіону в Берліні-Бранденбурзі;
  • розширення існуючого хмарного регіону у Франкфурті (з метою розширення доступу до своїх веб-хостингів і послуг з розробки).

За даними Google Cloud, виручка в другому кварталі 2021 року склала 4,63 мільярда доларів, що на 54 відсотки більше, ніж у другому кварталі 2020 року в 3 мільярди доларів.

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Ми вже писали про те, що потужності відновлюваних джерел енергії в Китаї можуть вирости в три рази до 2030 року. В основному це стосується сонячних батарей і вітряної енергетики.

Тим часом частка сонячної енергії в США зросте до 40%вже через 14 років. Зараз вона становить 3%.

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